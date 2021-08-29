بايدن يعلن الطوارئ فى ولاية مسيسيبى لمواجهة إعصار إيدا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، حالة طوارئ فى ولاية ميسيسيبى وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار إيدا.





وبحسب بيان البيت الأبيض يخول إجراء الرئيس وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة فى حالات الكوارث التى تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التى تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين. واشتد الإعصار إيدا يوم السبت فوق مياه خليج المكسيك الدافئة، مما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار من المناطق الساحلية. وتحرك "إيدا" صوب ساحل الخليج الأمريكي، السبت، وقامت أحياء نيو أورليانز المعرضة للفيضانات، بعمليات إجلاء للسكان، وكذلك منصات حفر النفط فى خليج المكسيك.

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