بارالمبياد.. 19 ميدالية عربية بعد إضافة ذهبية وفضية وبرونزية

حصد 3 لاعبون عرب، أردني وعراقي ومصري على 3 ميداليات، واحدة ذهبية وأخرى فضية وثالثة برونزية ليرتفع رصيد العرب إلى 19 ميدالية في الدورة البارالمبية الحالية في طوكيو باليابان.

فقد حصد البطل الأردني عبد الكريم محمد أحمد خطاب الميدالية الذهبية الثانية لبلاده، وذلك في منافسات رفع الأثقال وزن 88 كغم رجال.

خطاب صاحب الرقم القياسي العالمي في هذا الوزن نفذ محاولاته الثلاث بنجاح، ليصل إلى رفع وزن 231 كجم، ويتربع على المركز الأول ليرفع رصيد بلاده إلى 3 ميداليات في هذه الدورة البارالمبية.

وكانت بعثة الأردن قد حصلت على ميداليتين الأولى ذهبية والثانية برونزية، أما الذهبية فقد أحرزها الرباع عمر قرادة في رفع الأثقال لوزن 49 كغم، بينما أحرزت بطلة كرة الطاولة المخضرمة ختام أبو عوض ميدالية برونزية.

وحصد الفضية في منافسات وزن 88 كغم، اليوم الأحد، الصيني يي جيكسيونج بعدما رفع وزن 215 كجم ثم 220 كغم.

فيما أحرز البرونزية الرباع البارالمبي المصري هاني عبد الهادي ميدالية برونزية ليرفع رصيد مصر إلى 6 ميداليات في الدورة البارالمبية الحالية المقامة في طوكيو.

الرباع المصري عبد الهادي تمكن من رفع وزن 214 كغم في أول محاولة، لكنه لم يوفق في رفع وزن 217 كغم و 221 كغم في المحاولتين الثانية والثالثة.

وكانت بعثة مصر في الدورة البارالمبية الحالية حصدت 5 ميداليات سابقة 4 فضيات وبرونزية واحدة.

فقد حصل شريف عثمان ومحمود عطية صبري ورحاب رضوان لبعثة مصر على 3 فضيات في رفع الأثقال، أما الميدالية الرابعة فقد أحرزتها فاطمة عمر التي فازت بالميدالية الفضية في منافسات وزن 67 كغم،

بينما الميدالية الخامسة لمصر فهي برونزية حصدها محمد صبحي، بطل رفع الأثقال، وزن تحت 80 كغم، بعدما رفع صبحي 212 كجم، وبالبرونزية التي حصدها عبد الهادي اليوم الأحد يصبح رصيد مصر 6 ميداليات.

وأحرز اللاعب العراقي جراح نصار الميدالية الفضية في منافسات رمي الجلة.

وكانت بعثة الجزائر قد حصدت 6 ميداليات حتى الآن ذهبية وفضية و4 برونزيات، بينما حصدت بعثة تونس 3 ميداليات، واحدة ذهبية وثانية فضية وثالثة برونزية.