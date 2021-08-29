إصابات كورونا العالمية تتجاوز 215.6 مليون والوفيات 4 ملايين و664986

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 215.66 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و664986.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 637908 38885451
الهند 437370 32649947
البرازيل 578326 20703906
روسيا 360624 6844049
فرنسا 113988 6693019
المملكة المتحدة 132243 6666399
تركيا 55434 6292048
الأرجنتين 111270 5167733
كولومبيا 124648 4901163
إيران 105287 4869414
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
22 – العراق 20559 1862983
36 – المغرب 12176 843357
38 – الأردن 10358 793969
43 – الإمارات 2035 714396
45 – تونس 23030 654798
47 – لبنان 8031 596854
49 – السعودية 8520 543562
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