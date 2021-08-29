واشنطن تطالب مواطنيها بمغادرة محيط مطار كابول

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة الأمريكية فى كابول فى تحذير أمنى "بسبب تهديد محدد موثوق به، يتعين على جميع المواطنين الأمريكيين الموجودين بالقرب من مطار كابول ... مغادرة منطقة المطار على الفور". وفى وقت سابق، أمس السبت، حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من "هجوم إرهابى جديد" محتمل، يستهدف مطار العاصمة الأفغانية كابول، خلال 24 - 36 ساعة المقبلة.

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