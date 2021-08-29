رسوم الفحص الدوري للسيارات في السعودية عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية

رسوم الفحص الدوري للسيارات في السعودية حيث أصدرت المملكة العربية السعودية أوامر بفحص دوري للسيارات 1443 وذلك بناء على خطط استراتيجية تم وضعها لنهضة البلد وسلامة المواطنين، وجاء هذا القرار بعد أن سمحت السلطات السعودية بقرار قيادة المرأة، ومن هذا المنطلق فرضت الحكومة السعودية رسوم الفحص الدوري للسيارات وذلك في خطة تطوير جميع قطاعات الدولة بشكل عام.

ومشروع الفحص الدوري بالمملكة العربية السعودية هو واحداً من أهم برامج سلامة المرور التي تحرص الإدارة العامة للمرور على تنفيذها لتحقيق السلامة المرورية والحد من حوادث المرور وما يترتب عليها من نتائج سلبية، فمشروع الفحص الفني الدوري الحالي يعد وجها مشرقاً للإدارة العامة للمرور بصفة خاصة وللمملكة بصفة عامة.

مواقيت الفحص الدوري في رمضان 1443 أوضحت الإدارة أن فترات عن اوقات دوام وساعات الفحص الدوري للسيارات في رمضان 2021- 1443 حددت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري أوقات العمل في محطات الفحص الدوري للسيارات خلا فترة شهر رمضان المبارك 2021 في جميع مناطق المملكة والمنتشرة في 26 مدينة خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي.

لابد من فحص السيارات من خلال التوجه إلى محطات الفحص الفني الدوري، والتي يتم من خلالها الخضوع لعمل الفحص الدوري، ويتم فحص السيارات بشكل دوري في هذه الحالات الآتية:

لابد من فحص السيارات كل سنة أو مدة كل ستة شهور، وذلك على حسب حالة السيارة.

لابد من فحص السيارة عند عمل الإجراءات المرورية.

يتم فحص السيارة عند التعرض للسفر.

يتم فحص السيارة عند التعرض لبيع السيارة، أو في حالة شراء السيارة.

يتم خضوع السيارة للفحص الدوري عند التعرض لوجود خلل في السيارة.

يتم فحص السيارة بشكل دوري في حالات تعرض السيارات للإصلاح وذلك بعد التعرض للحوادث المرورية.

يتم الفحص الدوري للسيارات في حالة القيام بالتعديل على المركبات.

يتم الفحص للسيارات المستعملة، من أجل الحصول على اللوحات السعودية وذلك بالنسبة للسيارات التي تكون مسجلة من دول أخرى غير المملكة السعودية.

خطوات حجز موعد الفحص الفني أتاحت وزارة الداخلية بعض من الخطوات التي يجب القيام بها لحجز موعد الفحص الفني كالآتي: الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية الضغط على زر المواعيد، اختر الخدمة المناسبة وهي قطاع المرور والعمليات. إدخال كافة البيانات الشخصية. سيتم تحويل إلى منصة مواعيد قطاع وزارة الداخلية. إدخال الفئة المطلوبة منك، واختيار طالب الخدمة. اختيار نوع المعاملة المطلوبة. اختيار المحافظة. اختيار مكان موقع المعاملة. إدخال بقية البيانات الشخصية وهي ( الاسم ، رقم الهوية ، البريد الإلكتروني ). اختيار التاريخ والوقت المناسب. الضغط على أيقونة حجز موعد.

الفحص الدوري للسيارات في السعودية 1443

والسؤال الذي لا يعرف أجابته الكثير من المواطنين في المملكة ما هي الرسوم التي فرضتها المملكة العربية السعودية على المواطنين مقابل الفحص الدوري للسيارات، حيث يمكن لأي شخص معرفة كافة التفاصيل والرسوم التي أصدرتها المملكة على السيارة الخاصة بك بزيارة موقع ابشر الذي يعد من المواقع الحكومية الذي ينجز الكثير من المهام الحكومية دون الذهاب والتجول بين مكاتب الوزارات والهيئات المختلفة ومن بين تلك المهام التي يقدمها موقع أبشر وزارة الداخلية الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة وغيرها من المهام الخاصة باحتياجات المواطن.

كما أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات إن البدء في المرحلة الثالثة في تشغيل المحطات خلال الفترة المسائية يأتي ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها محطات الفحص الفني الدوري للسيارات تسهيلاً على المواطنين والمقيمين وتمكيناً لهم من فحص مركباتهم بيسر وسهولة خلال الفترة المسائية.

والجدير بالذكر أن الفحص الفني بالمملكة أثبت بعد دراسة النظم المطبقة في دول مختلفة وإجراء مقارنات توصلت إلى إنه يعد من أفضل البرامج المطبقة حتى الآن في جميع أنحاء العالم.

وفى الخطوات التالية نشرح كيفية تسديد ومعرفة رسوم الفحص الدوري للسيارات في السعودية:

الدخول إلى موقع أبشر وزارة الداخلية

الذهاب إلى خدمة المرور

اضغط على خدمة المركبات

تختار السيارة التي تريد تجديد الاستمارة الخاصة بها

وبعد ملئ البيانات الخاصة بسيارة اضغط تجديد استمارة المركبة

وبهذه الخطوات نكون وضعنا السيارة للفحص الدوري الذي تفرضه المملكة العربية السعودية، كما يمكنك فحص مركبتك لدى محطات الفحص الفني الدوري للسيارات في أي وقت في العام ولا يمكن الالتزام بوقت معين ولكن هذا قبل موعد الفحص الرئيسي.

رسوم الفحص الدوري للسيارات في السعودية1443

وفي الجدول التالي نعرض لكم كافة الرسوم الواجب تحصيلها من مالكي السيارات عند التقدم لفحص السيارة:

نوع السيارة رسوم الفحص الدوري رسوم إعادة الفحص الدوري دراجة نارية 35 ريال سعودي 12 ريال سعودي سيارة صغيرة 73 ريال سعودي 24 ريال سعودي حافلة صغيرة 96 ريال سعودي 29 ريال سعودي حافلة متوسطة 141 ريال سعودي 42 ريال سعودي حافلة كبيرة 205 ريال سعودي 62 ريال سعودي نقل صغير 96 ريال سعودي 29 ريال سعودي نقل متوسط 141 ريال سعودي 42 ريال سعودي نقل ثقيل 205 ريال سعودي 62 ريال سعودي شبه مقطورة 184 ريال سعودي 55 ريال سعودي مقطورة 184 ريال سعودي 55 ريال سعودي

الجدير بذكر أن في الفترة الأخيرة ترددت بعض الأقاويل التي تفيد بزيادة سعر الفحص الدوري للسيارات في السعودية، ولكن تم نفي هذا الأمر وفقاً لمصادر مطلعة وذات علاقة في هذا الأمر فقد تأكد أنه لا صحة لما يشاع حول ارتفاع أسعار الفحص الدوري للمركبات والأمر لا يتعدى كونه إشاعة أراد مطلقيها إثارة الرأي العام.

الضغط على زر احجز موعد من القائمة الرئيسية للموقع.

الضغط على زر حجز موعد.

إدخال رقم الهاتف والاسم والبريد الإلكتروني.

اختيار نوع المركبة.

اختيار نوع خدمة الفحص، مركز فحص سلامة.

تحديد موعد وتاريخ الفحص المناسبين لك والضغط على كلمة التالي.

سيتم استلام كود تحقق لرقم الجوال الذي أدخلته.

إدخال كود التأكيد الذي وصلك.

الضغط على أيقونة تأكيد.

حجز موعد الفحص الدوري

جدير بالذكر أن خطوات تسديد ومعرفة رسوم الفحص الدوري للسيارات أصبحت خطوات سهلة وبسيطة خاصة بعد استخدام نظام أبشر، كما تعمل على تقليل الوقت والمجهود دون الذهاب إلى المكاتب الإدارية ولن يتكلف الشخص سوى خطوات بسيطة لتسديد رسوم الفحص الدوري للسيارات.