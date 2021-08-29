فرنسا تقترح على الأمم المتحدة إقامة منطقة آمنة فى كابول

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن بلاده وبريطانيا ستحضان الأمم المتحدة الاثنين على العمل من أجل إقامة "منطقة آمنة" فى العاصمة الأفغانية كابول لحماية العمليات الإنسانية.





وقال ماكرون فى تصريحات نشرتها صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية إن "هذا الأمر بمنتهى الأهمية. هذا سيوفر إطاراً للأمم المتحدة للعمل فى حالة طوارئ". وبحسب ماكرون، هذه المنطقة الآمنة ستتيح إجلاء الأفراد الراغبين فى مغادرة أفغانستان. وأشار إلى أن منطقة آمنة كهذه ستتيح قبل كل شيء للمجتمع الدولى "مواصلة الضغط على طالبان" التى باتت موجودة فى السلطة بأفغانستان.

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