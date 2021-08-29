الدفاعات السعودية تعلن تدمير مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - وأكد التحالف "استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية". وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك". وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد أعلن ليل الجمعة-السبت أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط فى المملكة.

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