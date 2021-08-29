روسيا: الضغط الغربى على طالبان قد يؤدى إلى تطرفها

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أضاف كابولوف، اليوم السبت "أنه إذا قرر الغرب فى المقام الأول، وبشكل عام ما يسمى بالمجتمع الدولى عزل طالبان والضغط عليهم، ففى هذه الحالة أخشى أن يؤدى ذلك إلى تطرف الحركة نفسها".

من جانبه، قال السفير الروسى لدى كابول دميترى جيرنوف إن " الدول الغربية لم تناقش مع روسيا إمكانية الاعتراف بطالبان، حكومة شرعية فى أفغانستان".