جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أضاف كابولوف، اليوم السبت "أنه إذا قرر الغرب فى المقام الأول، وبشكل عام ما يسمى بالمجتمع الدولى عزل طالبان والضغط عليهم، ففى هذه الحالة أخشى أن يؤدى ذلك إلى تطرف الحركة نفسها".
من جانبه، قال السفير الروسى لدى كابول دميترى جيرنوف إن " الدول الغربية لم تناقش مع روسيا إمكانية الاعتراف بطالبان، حكومة شرعية فى أفغانستان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: الضغط الغربى على طالبان قد يؤدى إلى تطرفها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.