طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف عدة أهداف فى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وأغارات طائرات الاستطلاع على موقع (صلاح الدين) بصاروخين، قبل أن تقصفه الطائرات الحربية بعدة صواريخ، وأفادت مصادر محلية باشتعال النيران بالموقع.

وقصفت طائرات الاحتلال، نقطة تابعة لحماة الثغور، وأرضاً زراعية شرقى بلدة بيت حانون، فيما تصدت المضادت الأرضية التابعة للمقاومة لطائرات الاحتلال شمال القطاع.