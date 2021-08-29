“حصص” تسجيل منصة مدرستي schools.madrasati نضام نور 1443 إنشاء حساب جديد للطالب

تسجيل منصة مدرستي التعليمية بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بإطلاق العام الدراسي الجديد 1443 حضوريا لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، على أن يكون الاعتماد على منصة مدرستي لشرح العديد من حصص الطلاب المدرسية وخاصة في حال ظهرت حالات اصابات جديدة من متحور دلتا بين الطلاب.

لوج ان وزارة التربية والتعليم على نضام نور

قامت وزارة التعليم بالمملكة بتحديد الاستراتيجية العامة للعام الدراسي الجديد، وقد أعلنت التزام الطلاب به وكذلك أولياء الأمور والمعلمين، والتي كان من أهم تلك النقاط العامة لملامح العام الجديد هي الحضور المباشر للطلاب بالمدارس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، على أن يقوم الطلاب بالالتزام بالحصول على لقاح كرونا المعتمد لدى وزارة الصحة ولبس الكمامات واتخاذ الإجراءات الوقائية.

يجب حصول الطلاب على لقاح كرونا المعتمد لدى وزارة الصحة من عمر 12 وحتى 18 عام.

ضرورة الحصول على وثيقة تفيد الحصول على اللقاح قبل دخول المدرسة.

أن يقوم كل الكادر التعليمي والعاملين بالمدارس بالحصول على جرعتي اللقاح.

يتم عمل جميع التعقيمات والإجراءات الاحترازية على أن يتم الالتزام بارتداء الكمامة.

يكون الاعتماد الأكبر في التعليم لطلاب رياض الأطفال على منصة روضتي.

يقوم الطلاب بالمراحل الثلاث بالذهاب اليومي للمدارس.

في حال ظهور حالات إصابات بكرونا يكون من حق الطالب الاعتماد على منصة مدرستي والدراسة من المنزل.

تتاح القنوات التعليمية أيضا، قنوات عين، للتعليم عن بعد لجميع المراحل العمرية.

يقوم الطالب بالبداية بإنشاء حساب جديد على رابط نضام نور التعليمي. يتم الدخول مباشرة على رابط منصتة مدرسي السعودية. يبدأ الطالب بتسجيل الدخول. يقوم باختيار تسجيل الدخول من حساب نظام نور. لابد من كتابة رمز التحقق للتأكد من المستخدم. يقوم بتسجيل الدخول.

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ويكون على طلاب روضات الأطفال عمل حساب على منصة مدرستي التعليمية بحساب خاص للطالب وولي الأمر كذلك، وذلك لمتابعة ومباشرة الدروس اليومية والأنشطة مع الطلاب، يتم اختيار ايقونة منصة روضتي ثم يتم عمل ساب عليها، ويكون على ولي الأمر حفظ المنصة على سطح المكتب لتيسير الدخول اليومي عليها.