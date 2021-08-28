طريقة التسجيل في منصة روضتي السعودية 1443

رابط التسجيل في منصة روضتي السعودية 1443 -2021، من أكثر الأمور التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين السعوديين، حيث يرغب المواطنين في معرفة الرابط الخاص بالتسجيل في منصة روضتي، ليتمكنوا من التسجيل والتقديم للأطفال والطلاب الصغار في هذه المنصة الإلكترونية المميزة، وهي منصة تم إطلاقها من أجل تعزيز النهوض التعليمي وتطوير المنظومة التعليمية، وخاصة مرحلة رياض الأطفال، حيث أنها المرحلة التعليمية لتأسيس الأطفال، واليوم سوف نقدم لكم الرابط الخاص بالتسجيل في منصة روضتي للعام الدراسي الجديد 1443.

منصة روضتي وزارة التعليم السعودية

تعد منصة روضتي من أفضل المنصات الالكترونية التعليمية في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف هذه المنصة إلى تعليم الطلاب في سن مبكر، وتهتم بتقديم جميع الخدمات التعليمية التي تناسب عقول الأطفال الصغار، وتعمل المنصة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتقدم المنصة الخدمات التالية:

تقدم تقرير لمساعدة أولياء الأمور لتقييم الطلاب.

يمكن استمتاع الطلاب بالألعاب التقنية.

تحتوي المنصة على عدد من مقاطع الفيديو، التي تعمل على تنشئة الطفل.

كما تقدم عدد من البرامج التعليمية التي تناسب الأطفال في هذا العمر.

تحتوى على عدد كبير من القصص التربوية التي تناسب الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات.

والجدير بالذكر أن العمر المناسب للأطفال للتسجيل والقبول في الروضة السعودية بداية من عمر ثلاث سنوات إلى عمر ست سنوات.

التسجيل في منصة روضتي السعودية 1443

قامت وزارة التعليم بالإعلان عن خطوات التسجيل في منصة روضتي السعودية 1443، وإليكم في النقاط التالية الخطوات كما تم الإعلان عنها من الوزارة:

يتم تحميل تطبيق روضتي على الجهاز الذكي، لمُستخدمي أجهزة الأندرويد ، أو لمُستخدمي أجهزة الأيفون.

ثم فتح التطبيق والنقر على إنشاء حساب.

يتم كتابة البيانات المطلوبة، والتي تشمل رقم هوية ولي الأمر، ورقم هوية الطالب، وتاريخ ميلاد الطالب هجريا وميلاديا، والنقر على التالي.

كتابة بعض البيانات الخاصة بالأب، وتحديد كلمة المرور المكونة من 8 حروف مع أرقام، ويجب تأكيدها.

كتابة رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والنقر على تسجيل.

ثم إدخال اسم الطفل وتحديد الجنس سواء ذكر أو انثي، والنقر على تسجيل.

وبذلك يتم تسجيل الطالب في الروضة إلكترونياً.

والجدير بالذكر أنه مازال الإقبال كثيف وبشكل مستمر من قبل جميع الطلاب وأولياء الأمور على التسجيل في منصة روضتي الافتراضية، كما أن وزارة التعليم السعودية قد أكدت أن عودة الدراسة يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2021، وسوف يكون الحضور إلزامياً لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية وذلك بعد حصول الطلاب على اللقاح.