كيفية التسجيل بمنصة أمان الرقمية لصرف 300 دولار amen، حيث يستعلم العديد من مواطني دولة تونس عن طريقة الحصول علي المنحة المالية والتي تقدر بمبلغ 300 دولار، فقد وفرت الشؤون الاجتماعية بتونس منحة مجانية 300 دولار، ويتم صرفها لجميع الأسر الفقيرة والتي تعاني من قلة الدخل، وتعد هذه المبادرة بالاتفاق مع البنك الدولي للتنمية والرعاية الاجتماعية، وتحرص الحكومة التونسية علي صرف المساعدات المالية التي تعد استثنائية للعديد من المواطنين والذي يصل الي أكثر من مليون مواطن كمساعدة لوقوف الدولة بجوار المتضررين من أزمة الفيروس المستجد ولبعض المتضررين من إعصار المدن التونسية، وسنوضح لكم طريقة التسجيل الصحيحة في منحة 300 دينار من خلال بمنصة أمان الرقمية.

كيفية التسجيل بمنصة أمان الرقمية لصرف 300 دولار

وضحت الشؤون الاجتماعية بعض الخطوات الإلكترونية التي يجب اتباعها عن التسجيل من أجل القبول والصرف الفوري للمنحة الخاصة بالمواطنين بتونس، ويتم التسجيل بالخطوات التالية:

يجب الدخول علي موقع التسجيل التالي: منصة أمان للمنح المالية.

يجب علي كل مواطن أن يتوجه الي اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار التسجيل في منحة 300 دولار.

يجب تسجيل جميع البيانات التي يطلبها نموذج التسجيل مثل (نوع بطاقة الهوية الوطنية، تسجيل الرقم الخاص برقم بطاقة التعريف الوطني، تسجيل تاريخ الميلاد الخاص بالشخص، تسجيل رقم الهاتف الشخصي، تحديد مكان الولادة).

يجب الضغط على العلامة الخاصة والتي تنص علي “أنا لست روبوت”.

يجب الضغط على كلمة تسجيل الطلب بأسفل الصفحة.

سوف تصل رسالة علي رقم الهاتف الذي تم تسجيله تفيد بنجاح التسجيل، وتفيد بموعد صرف المنحة المالية الخاصة بالشؤون الاجتماعية.

الفئات المستفيدة من صرف المنحة المالية بتونس

يتم صرف منحة ال300 دولار لبعض الفئات التي لها أولوية في الاختيار والذين يعانون من اضطرابات معيشية مختلفة، ومن بين هؤلاء المواطنون ما يلي: