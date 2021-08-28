نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول أسهم أرامكوا |طريقة التداول والاستعلام عن سعر السهم اليوم في المقال التالي
تداول سهم ارامكو وطريقة الاستعلام عنه، فقد يعد الأمر يهتم به الكثير من الشركات الاستثمارية السعودية، حيث تعد شركة النفط العربي الأمريكية هي اكبر الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية كما انه تعد شركة النفط العربي هي اكبر شركة عالمية قد تم تأسيسها منذ 1988 ميلادياً والتي تتخصص في مجالات إصدار النفط والغاز الطبيعي فإنها تقع مكانها الرئيسي في زهران، فقد اعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان منذ فترة انه تم اكتشاف اربع مواقع من النفط والغاز الطبيعي من تواجدها داخل المملكة السعودية، والتي يعد الأمر مهم لدي العديد من الشركات الاستثمارية السعودية الصغري والكبري وأيضا المواطنين الذين يهتمون اهتمام بالتداول والاكتتاب، فقد يتغير سهر الأسهم بصفة مستمرة من حيث أن سعر الأسهم يتغير من فترة للأخري من حيث صعود في السعر وهبوطة بفرق ملاحظ منذ ابتداء الشركة في طرح الأسهم داخل الأسواق المالية، فقد نوضح لكم خلال مقالنا كيفية تداول اسهم ارامكو في الأسواق المالية.
تداول سهم ارامكو
أوضحة شركة ارامكو أنها قامت بادعا الأسهم المجانية للمكتتبين في شركة ارامكو، والتي قد يصل الحد الأعلى لنصيب الفرد الواحد إلي مئة سهم لكل مواطن بالمملكة السعودية، حيث احتفظت شركة ارامكو بعدد الأسهم خلا الستة اشهر والتي قد تم توزيعهم من قبل للمستحقين من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، والتي قد أوضحة شركة ارامكو من قبل انه لا يسمح احتساب الأسهم التي سبقت وتم شراءها بعدما تم طرحها ضمن الأسهم التي تم منحها لدي الأسهم المجانية، فقد أوضحة شركة النفط العربي الأمريكية انه لا يمكن لأي اسهم ارامكو سبق وتم شراءها بعدما يتم شرحها محتسبة، كما تم تأكيد أن الأسهم التي تم بيعها المحتفظة الموجودة داخل محفظة الاستثمار سوف تقوم الشركة بخفض عدد الأسهم ارامكو المؤهل لاحتساب المجانية.
اللذين يمكن لهم شراء سهم ارامكو
- متاح شراء الشهم لجميع المواطنين الحاملين الجنسية السعودية.
- متاح السهم للمواطنين المقيمين بالمملكة السعودية والأجانب والعرب متاح لهم شراء عدد معين من الأسهم.
- شراء الأسهم متاح لدول مجلس التعاون الخليجي وبعدد محدد.
- مصرف الإنماء، البنك الأهلي السعودي، بنك الراجحي، بنك ساب، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي، بنك الرياض، بنك البلاد، بنك الجيزة، البنك السعودي الاستثماري، كل هذه البنوك أعلاة تداول سهم ارامكو.
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