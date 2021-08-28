بايدن يتوعد داعش بشن هجمات أخرى

توعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السبت، بشن مزيد من الهجمات ضد تنظيم داعش في أفغانستان، ردا على تفجير دام وقع خارج مطار كابول، وحذر من أن الوضع على الأرض لا يزال “خطيرا للغاية”.

وقال بايدن، في بيان، “هذا الهجوم ليس الأخير، سنواصل تعقب أي شخص شارك في ذلك الهجوم البشع، ونجعله يدفع الثمن”.

وأضاف “أبلغني قادتنا أن من المرجح جدا شن هجوم خلال ما بين الساعات الأربع والعشرين والست والثلاثين المقبلة، أمرتهم باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإعطاء الأولوية لحماية قواتنا”.