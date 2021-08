داخل كابل وعبر وسائل التواصل.. أفغان يستجدون العالم لإنقاذهم

مجموعة من الصحفيين والناشطين المدنيين والمتقاعدين على مستوى العالم، أسسوا وسم (#DigitalDunkirk)، الذي تمكن عبره الآلاف من الأفغان تسجيل أسمائهم على لوائح الإجلاء من البلاد، حيث ساعدت الجهات المنظمة بإيصال رسائل هؤلاء الأفغان إلى الجهات المسؤولة عن عمليات الإجلاء، سواء الفرق العسكرية أو الجهات الحكومية، لتكون مستويات الأولوية حسب الحالات التي حددها هؤلاء المناشدون.

واحدة من اللواتي ناشدن الجهات الفاعلة، وقالت إن اسمها وعنوانها الحالي موجودان على هذه المنصة، قالت في مناشدتها "كنت أعمل في إحدى المؤسسات الإعلامية التي كانت تمولها الولايات المتحدة، وضعي سيء حقاً، كل ليلة يأتي مقاتلو طالبان ويطرحون أسئلة عني وعن مكان وجودي، أخيراً، أخبرتهم والدتي أني مت، فقط لمنع مقاتلي طالبان من العودة مرة أخرى. لكنها ما زالت تخشى أن تعاقبها حركة طالبان، لو عرفوا إني ما أزال على قيد الحياة".

أكثر المناشدات تأتي من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة والصحفيين والمترجمين الفوريين وغيرهم من الناشطين في المجال العام، السياسي والحقوقي والإعلامي.

تقطعت السُبل بالآلاف من المواطنين والمقيمين الأجانب داخل العاصمة الأفغانية كابل، بعد الوصول والسيطرة السريعة لحركة طالبان على المدينة ومحيطها خلال ساعات قليلة. الأمر نفسه انطبق على آلاف الأفغان الآخرين، الذين كانوا يتعاونون مع القوى الدولية داخل أفغانستان، وتعتبرهم الحركة بمثابة مناهضين.

الباحثة الأفغانية مراميس جودتي، التي ما تزال مقيمة في العاصمة الأفغانية، ردت عبر البريد الإلكتروني على سؤال "دوت الخليج"، حول أوضاع الأفراد المدنيين الملاحقين من قِبل الحركة، قائلة "ليس مقاتلو حركة طالبان وحدهم من نشعر بتهديدهم، بل الكثير من أفراد المجتمع من حولنا. فما جرى هو أشبه بحرب أهلية انتصر فيها طرف ما بالضربة القاضية، ونحن اليوم في مواجهة المنصرين، سواء أكانوا مقاتلي الحركة أو الآلاف من أعضاء المُجتمع المناهضين لهذه الطبقة الاجتماعية".

حساب غير مُعلن الاسم على منصة تويتر، غرد مطالباً بمساعدة عاجلة من كل من يستطيع: "أحتاج إلى الإخلاء فوراً، أنا مترجم وعالق في كابل. مقاتلو طالبان يبحثون عني ليقتلوني. أتوا إلى منزلي، حيث أغلق جميع الأبواب ولم أفتحها لهم. صرخوا وأطلقوا النار على منزلي، إنهم يأتون كل يوم حول منزلي، ويسألون عني"

I need immediately evacuation.I m a translator that I stuck in kabul.The Taliban are looking for me,to aresst and kill me.They came to my house nock the door I didn't open for them then they screamed and shoot to my house.They are coming everyday around my hous asking ppl abt m

عسكري أميركي سابق باسمjackhutton نقل رسالة من صحفية أفغانية قال إنه يعرفها، وإنها تناشده وكل من يستطيع مساعدتها: "كتبت لي صحفية صريحة بشأن حقوق المرأة: (دعني أخبرك، لقد كافحت ضد طالبان على مدار العشرين عاماً الماضية، إنهم يبحثون عني. تذكر هذا: لا يمكن الصحفي المضطهد الملتزم بالديمقراطية إنقاذ نفسه".

‘A journalist who was outspoken about women’s rights texted me: “Let me tell you—I have struggled against the Taliban for the last twenty years, they are looking for me. Remember this: an oppressed journalist committed to democracy could not be saved.”’ cc: @maddow