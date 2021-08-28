أخبار اليمن : بشرى سارة لعشاق القهوة.. 3 أكواب يومياً تحميك من أمراض القلب

بشرى سارة لعشاق القهوة.. 3 أكواب يومياً تحميك من أمراض القلب
فيما يعد بشرى سارة لعشاق القهوة، خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول 3 أكواب من القهوة يومياً يقلل من خطر إصابة الإنسان بأمراض قلبية مميتة.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها يوديتا سيمونا، أستاذة مركز القلب والأوعية الدموية بجامعة زيملفايس الهنغارية، والتي نشرت على بوابة Medical News الإلكترونية، أن تناول 3 أقداح من القهوة كل يوم يقلل من خطر الموت نتيجة نوبة قلبية بنسبة 21%، وبنسبة 17% فيما يخص بالموت من أمراض قلبية أخرى.
وشارك في التجربة 468 ألف شخص بدون أعراض إصابتهم بأمراض قلبية ويبلغ عمرهم 56 سنة تقريبا.
وتم تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات تضم الأولى أشخاصا لا يشربون القهوة بشكل منتظم (22,1%)، فيما شملت الثانية أشخاصا يشربون ما بين 0,5 و3 فناجين من القهوة يوميا (58,4%)، والثالثة شكلها هواة القهوة ممن يتناولون أكثر من 3 فناجين من هذا المشروب يوميا (19,5%).
وقام خبراء بدراسة تحاليل المشاركين فى التجربة خلال فترة زمنية من 10 إلى 15 سنة، آخذين بعين الاعتبار عوامل مرافقة عدة، منها عمر الإنسان وجنسه ووزنه ووجود عادات ضارة لديه ونشاطه الجسدي ومكانته الاجتماعية وحالته المالية، إضافة إلى نوعية طعامه.
كما استخدم العلماء معطيات أكثر من 30 ألف مشارك بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي.
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