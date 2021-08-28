تسجيل الدخول بمنصة مدرستي التعليمية madrasati

مع بداية العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية ويزدد البحث عبر شبكات البحث الإلكترونية عن طريقة التسجيل في منصة مدرستي التعليمية، فقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن منصة التعليم الالكتروني “مدرستي” أحد أهم المنصات التعليمية خلال الفترة الحالية، ويشهد البحث من جانب طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية الي حجز مقاعد الدراسة الخاصة بهم بجميع مدارس التعليم الحكومي والتعليم الأهلي وكذلك الأجنبي، ولمن يزيد عمر عن اثني عشر عاماً، فعند تسجيل حساب بمنصة مدرستي فيتابع الجميع الدروس التعليمية أونلاين لكل مرحلة علي حده، كما يتعامل من خلال المنصة أولياء الأمور من خلال المنصة والتعرف علي خطة التعليم للمرحلة التعليمية التي تخص ذويهم علي مدار العام، ومن هنا نوضح خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي.

تسجيل الدخول بمنصة مدرستي التعليمية “أونلاين”

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن تعديل التقويم الدراسي لطلاب المملكة خلال العام الدراسي الجديد 1443هـ، حيث وضحت بأن العودة الخاصة بالمعلمين والمعلمات سوف تبدأ من يوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2021، 14 محرم 1443 هجريًا، وذلك بجميع مدارس المملكة بجميع المدن، وعلي الجميع البدء والتحضير للدراسة من خلال تسجيل حساب مدرستي بالخطوات التالية:

الدخول علي المنصة من خلال رابط التسجيل التالي دخول مدرستي.

الدخول الي المنصة من خلال الضغط علي أيقونة حسابي المتوفرة بأعلي الصفحة.

يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان لهما.

الضغط علي تسجيل الدخول، ومتابعة اختيار المرحلة التعليمية التي تخص كل طالب علي حده ومتابعة جميع الشروحات والمقررات الدراسية وفق المرحلة الدراسية التي تخص كل طالب وطالبة.

منصة مدرستي madrasati العام الدراسي الجديد

يعد تسجيل حساب بمنصة مدرستي يعتبر من أهم الوسائل الفعالة والآمنة للتعليم عن بعد لجميع الطلاب، سواء كان ذلك لمرحلة الابتدائية أو المتوسطة والثانوية، حيث يستطيع جميع الطلاب ممارسة حركة الدراسة بجميع المراحل التعليمية دون أن يودي ذلك الي إحداث أي عواقب في تلقى الطلاب المقرر التعليمي الخاص به وذلك علي مدار العام، وقد اختيرت المنصة من ضمن أفضل 7 منصات تعليمية لتلقي التعليم عن بعد علي مستوي العالم.