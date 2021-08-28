كيف اسجل حساب جديد بمنصة مدرستي.. دخول مدرستي أونلاين

كيف اسجل حساب جديد بمنصة مدرستي أونلاين مدرستي، مع بداية عودة الدراسة مرة أخري بالمملكة العربية السعودية، يستحضر جميع أولياء الأمور والطلاب والطالبات خطوات تسجيل حساب جديد بمنصة مدرستي، فمن خلال المنصة يستطيع الجميع متابعة جميع الخدمات التعليمية التي تقدمها المنصة، حيث تفيدهم في التعرف على طبيعة الدراسة من خلال نظام التعليم أونلاين والذي تم اعتماده من وزارة التعليم للمراحل التعليمية المختلفة للعادم الدراسي الجديد 1443 والتعرف علي خطة تحديث تلقي التعليم وفق رؤية وزارة التعليم بالسعودية، لذا وجب علي جميع الطلاب البدء بالتحضير وتجهيز الحساب الجديد الخاص بهم علي المنصة، وسوف نوضح لكم كيف اسجل حساب جديد بمنصة مدرستي.منصة مدرستي والعام الدراسي الجديد
وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد عملت خلال الفترة الماضية علي تحديث الخدمات التعليمية الخاصة بها من خلال المنصة، حتي تصبح هذه المنصة بديل إلكتروني سريع لتواصل الأعوام الدراسية الجديدة، ومن الأدوات الجديدة عبر دخول منصة مدرستي وهي توفير آليات جديدة من أهمها هو سهولة توصيل المعلومات العلمية للمقيدين بالمراحل الدراسية المتعددة، حيث يتم الاستفادة من المناهج والمقررات الدراسية من خلال استخدام المهارات والمعرفة الرقمية، مع توفير العديد من الآليات الخاصة بتقديم الدروس عبر الفصول الافتراضية، بالإضافة الي زيادة عناصر التفاعل بين المعلمين والطلبة والطالبات في أي وقت خلال الدراسة المحددة لكل مرحلة تعليمية.تسجيل حساب أونلاين بمنصة مدرستي
تسجيل حساب منصة مدرستي العودة للمدارس يتم تسجيله بعدد خطوات إلكترونية سهلة سواء كان هذا التسجيل للمواطنين أو المقيمين داخل المملكة، والذين يرغبون في الاستفادة من الخدمات التعليمية المختلفة عبر المنصة، ويتم فتح حساب بالمنصة من خلال اتباع ما يلي:
- دخول المستفيد سواء كان طالب أو ولي أمر الي منصة مدرستي.
- الضغط علي قسم العودة الي المدارس من خلال الاختيارات المعروضة.
- البدء بالضغط علي تسجيل حساب جديد.
- يجب تسجيل رقم الهوية الوطنية أو أن تكون رقم الإقامة وفق المستخدم.
- إدراج الجوال في المكان المخصص لذلك.
- يجب الضغط علي خيار التحقق
- تسجيل جميع البيانات المطلوبة من خلال النموذج الظاهر.
- الضغط علي تأكيد الحساب ثم متابعة الدخول الي خدمات المنصة.
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كيف اسجل حساب جديد بمنصة مدرستي أونلاين مدرستي، مع بداية عودة الدراسة مرة أخري بالمملكة العربية السعودية، يستحضر جميع أولياء الأمور والطلاب والطالبات خطوات تسجيل حساب جديد بمنصة مدرستي، فمن خلال المنصة يستطيع الجميع متابعة جميع الخدمات التعليمية التي تقدمها المنصة، حيث تفيدهم في التعرف على طبيعة الدراسة من خلال نظام التعليم أونلاين والذي تم اعتماده من وزارة التعليم للمراحل التعليمية المختلفة للعادم الدراسي الجديد 1443 والتعرف علي خطة تحديث تلقي التعليم وفق رؤية وزارة التعليم بالسعودية، لذا وجب علي جميع الطلاب البدء بالتحضير وتجهيز الحساب الجديد الخاص بهم علي المنصة، وسوف نوضح لكم كيف اسجل حساب جديد بمنصة مدرستي.منصة مدرستي والعام الدراسي الجديد
وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد عملت خلال الفترة الماضية علي تحديث الخدمات التعليمية الخاصة بها من خلال المنصة، حتي تصبح هذه المنصة بديل إلكتروني سريع لتواصل الأعوام الدراسية الجديدة، ومن الأدوات الجديدة عبر دخول منصة مدرستي وهي توفير آليات جديدة من أهمها هو سهولة توصيل المعلومات العلمية للمقيدين بالمراحل الدراسية المتعددة، حيث يتم الاستفادة من المناهج والمقررات الدراسية من خلال استخدام المهارات والمعرفة الرقمية، مع توفير العديد من الآليات الخاصة بتقديم الدروس عبر الفصول الافتراضية، بالإضافة الي زيادة عناصر التفاعل بين المعلمين والطلبة والطالبات في أي وقت خلال الدراسة المحددة لكل مرحلة تعليمية.تسجيل حساب أونلاين بمنصة مدرستي
تسجيل حساب منصة مدرستي العودة للمدارس يتم تسجيله بعدد خطوات إلكترونية سهلة سواء كان هذا التسجيل للمواطنين أو المقيمين داخل المملكة، والذين يرغبون في الاستفادة من الخدمات التعليمية المختلفة عبر المنصة، ويتم فتح حساب بالمنصة من خلال اتباع ما يلي:
- دخول المستفيد سواء كان طالب أو ولي أمر الي منصة مدرستي.
- الضغط علي قسم العودة الي المدارس من خلال الاختيارات المعروضة.
- البدء بالضغط علي تسجيل حساب جديد.
- يجب تسجيل رقم الهوية الوطنية أو أن تكون رقم الإقامة وفق المستخدم.
- إدراج الجوال في المكان المخصص لذلك.
- يجب الضغط علي خيار التحقق
- تسجيل جميع البيانات المطلوبة من خلال النموذج الظاهر.
- الضغط علي تأكيد الحساب ثم متابعة الدخول الي خدمات المنصة.
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