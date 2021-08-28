طرق سرية في شحن جواهر فري فاير 2021 تقدم هدايا غريبة جدا لا يمكن ان تتخيلها مطلقاً، فالكثير يعاني من صعوبة الحصول على العملة الافتراضية في لعبة قارينا فري فاير والتي يطلق عليها الجواهر، تلك العملة التي تستطيع من خلالها الحصول على الأسلحة والكثير من معدات ومتطلبات الحرب، لذا سنوضح إليكم من خلال هذا التقرير الكثير من الطرق البسيطة التي تمكنكم من شحن الجواهر باسهل الطرق وأسرعها بعيدا عن الطرق الصعبة التي تحتاج منك مجهود كبير لكي تتمكن من شحن لعبة قارينا فري فاير، والتي تعد من أهم وأفضل الألعاب الإلكترونية مثلها مثل لعبة ببجي موبايل ولعبة فورت نايت.

تبدأ الطرق الرسمية المعتمدة والمتداولة بين معظم دول العالم باستخدام موقع شحن فري فاير هذا الموقع تتلخص الهدايا الذهبية التي يقدمها إلي المتابعين في التالي:

عند قيامك بالشحن لعدد 300 جوهرة تحصل علي نفس العدد 300 جوهرة مجانية، في هذه الحالة ستحتاج إلى أن تدفع 3 دولار.

في الحالة الشحن إلي 600 جوهرة ستحصل أيضا على ما يقارب من نفس العدد مجانا.

استعمال موقع الشحن (شوب تو جيم) بسيط جدا لا يتطلب منكم الكثير من الخطوات.

اذا كانت رغبتك إستعمال هذه الطريقة في الشحن والاستفادة من عدد الجواهر المجانية التي تقدم مع كل عملية شحن فإليك إتباع التالي:

الذهاب المباشر إلي رابط موقع shop2game. القيام بالضغط على اسم وطنك والذي تجده بين قائمة الدول على جانب القائمة الرئيسية. الضغط على قائمة تسجيل الدخول، وهنا متاح خياران الاول عبر معرف اللاعب الأيدي والآخر عبر الفيس بوك. قم بتسجيل الأيدي الخاص بك. تخطي عملية انك ليست إنسان. اختار طريقة الدفع من بين الطرق الموجودة أمامك. حدد العدد الذي تريده من الجواهر وكذلك عدد الهدايا الذهبية المجانية الموجودة في اللعبة.

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