عروض منتجات الأهلي التمويلية علي جميع المنتجات التمويلية في الشهر الحالي

عروض منتجات الأهلي التمويلية من اهم العروض التي تم إطلاقها في خلال هذا الشهر. والذي اعلن عنها البنك عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن مجموعه عروض حديثه للسيارات مثل عروض الراجحي والوعلان علي جيلي 2022 ومعرفه سيارات العروض واهم الشروط والمميزات. عروض الأهلي علي تويوتا 2021 الجديدة في الشهر الحالي ومعرفه شروط العروض. والآن ومن خلال هذه العروض سوف نقوم بشرح العروض الجديدة علي جميع المنتجات التمويلية من البنك بعروض غير مسبوقه. وتوضيح كيفيه الحصول علي العروض بالتفصيل من البنك.

عروض منتجات الأهلي التمويلية

اعلن البنك عن العروض والتي تمكن عملاء تمويل الأفراد والعاملين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والشركات الكبري المعتمدة والغير معتمده. وذلك للموظفين المحولة رواتبهم إلي البنك عبر نظام سريع باستثناء منتج التمويل الشخصي. كما تم الإعلان عن ميعاد بدء حمله العروض والتي تبدأ من 25 أغسطس 2021 وتنتهي في 29 سبتمبر 2021.

عرض تمويل الأهلي الشخصي

بالإضافة إلي ذلك اعلن البنك عن مميزات كل منتج ومن ضمنهم التمويل الشخصي. كما سنقوم بتوضيح اهم المميزات من خلال الأتي:

أسعار مميزه ومنخفضه بمعدل نسبه سنوي يبدأ من 1.47%.

يمكن الحصول علي العرض عبر الأهلي أون لاين والأهلي موبايل بدون رسوم وبمعدل نسبه 1.06%.

كما يمكن شراء المديونية بمعدل نسبه 1.39%.

لا يلزم خطاب تعريفي للتمويل الجديد والتكميلي و الإضافي عن طريق الأهلي أون لاين أو هاتف الأهلي المصرفي.

يمكن لموظفين القطاع الخاص الحصول علي العرض بدون تحويل رواتبهم.

عرض تمويل الأهلي التأجيري

والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح اهم مميزات التمويل التأجيري من خلال النقاط الأتية:

أسعار مميزه ومنخفضه بمعدل نسبه تنافسي 5.51%.

بدون رسوم إدارية وبدون دفعه أولي.

بدون تحويل الراتب.

حد ادني الراتب يبدأ من 2500 ريال.

الموافقة فوريه ومبدئيه.

عروض منتجات الأهلي العقاري

كما سوف نقوم بتوضيح مميزات المنتجات العقارية من الأهلي من خلال الأتي:

بدون تحويل راتب وبدون رسوم تقييم وبدون رسوم أدارية.

يمكنك اختيار أرضك وبناء منزل أحلامك مع منتج تمويل الأرض والبناء.

كما يمكن طلب التمويل من خلال عقار الأهلي.

العروض متاحه للعملاء أصحاب المؤسسات الفردية.

معدل النسبة السنوي تنافسي ويبدأ من 3.78%.

الحصول علي خاصيه فتره سماح من اصل مبلغ التمويل والتي تتوضح من خلال الأتي:

6 اشهر علي منتج البناء الذاتي من الأهلي. 6 شهور علي تمويل ارض وقرض وزاره الإسكان. 36 شهر علي منتج وحده تحت الإنشاء.

فترات التمويل العقاري مرنه ومريحه تصل مدتها إلي 75 سنه.

تم تسهيل المنتجات لكي يكون عقدك الخاص بوحدتك السكنية جاهز بعد 24 ساعه.

كيفيه الحصول علي عروض الأهلي التمويلية

بالإضافة إلي ذلك اعلن البنك الأهلي عن طريقه وكيفيه الحصول علي العروض الجديدة وذلك عن طريق زياره احد فروع البنك بالمملكة. أو الاتصال علي الرقم 8002441005 والذي يمكنكم من خلاله طلب التمويل بنجاح.