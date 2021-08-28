تسجيل منصة مدرستي madrasati كيفية تسجيل حساب جديد في المنصة الصفحة الرئيسية

نستعرض كيفية أو طريقة تسجيل منصة مدرستي madrasati للطالب وولي الأمر للعام الدراسي الجديد 1443هـ، حيث يتم البحث في الوقت الحالي من جانب المستفيدين من خدمات منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية عن طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي للتعليم عن بعد أو كيف أسوي حساب في منصة مدرستي لطالب مستجد أو لولي أمر جديد، بالإضافة إلى البحث عن طريقة استرجاع بيانات المنصة منصة مدرستي التعليمية من خلال تطبيق توكلنا أو من موقع توكلنا الإلكتروني، ومن خلال ثقفني نوفر رابط التسجيل في منصة مدرستي وزارة التعليم للدخول إلى منصة روضتي الإلكترونية أو حساب الطالب وولي الأمر والمعلمين والمعلمات من منصة مدرستي الصفحة الرئيسية 1443.

تسجيل منصة مدرستي madrasati

تسعى وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية للتحسين المستمر لنواتج التعلم والعمليات الفنية والإدارية تبعاً لتوجهات الوزارة وبالإفادة من أفضل الممارسات التي تناسب واقع المملكة في نظام التعليم المتطور، وفي ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، فقد كان لزاماً على الوزارة أن توفر البديل الأمثل للدراسة الحضورية، لذلك قامت بإطلاق منصة مدرستي للتعليم عن بعد الرقمية التي أثبتت نجاحها على مدار عام كامل.

وقد أضافت الوزارة هذا العام أيقونة منصة روضتي لرياض الأطفال والتمهيدي، حيث يستطيع أولياء أمور الأطفال بمرحلة الروضة إنشاء حساباً جديد في منصة مدرستي التعليمية، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب الوزارة عن استئناف الدراسة عن بعد عبر منصة مدرسة أو منصة روضتي لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال من بداية العام الدراسي حتى الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة 70% من سكان المملكة بجرعتين.

أ بحلول تاريخ 30 أكتوبر 2021مأيهما أسبق، وتكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية أو منصة روضتي لرياض الأطفال خلال الفترة من الساعة 3:30 عصراً حتى الساعة 7:00 مساءً، وللمرحلتين المتوسطة والثانوية خلال الفترة الصباحية، ومن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي وزارة التعليم يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول (schools.madrasati.sa).

طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1443

تتيح منصة مدرستي للتعليم عن بعد إمكانية إنشاء حساباً جديداً من خلال الدخول إلى منصة مدرستي madrasati ثم النقر على أيقونة “العودة إلى المدارس، وسيتم التحويل لصفحة العودة للمدارس، قم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد، ثم تعبئة البيانات الأساسية للمستفيد وهي رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ورقم الجوال، وسيتم إرسال كود التحقق في رسالة نصية على الجوال المسجل، قم بكتابة رمز التحقق ثم النقر على أيقونة “تحقق”، ثم متابعة الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

كيفية استرجاع بيانات منصة مدرستي توكلنا 1443

يتم استعادة أو استرجاع بيانات منصة مدرستي التعليمية لمن لديهم حساباً بالفعل في المنصة منصة مدرستي 1443 من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا، والنقر على الخدمات، ثم الضغط على بيانات منصة مدرستي من قسم خدمات التعليم، وسيتم عرض اسم المستخدم للمستفيد والتابعين له.

وفي حال الرغبة في الحصول على كلمة المرور لقائد المدرسة أو الطالب أو ولي الأمر، فيتم النقر في المربع بجانب المستخدم المراد استرجاع كلمة المرور الخاصة به، ثم النقر على إرسال، وسيتم إرسال كلمة المرور في رسالة نصية على الجوال المسجل لدى توكلنا، ويمكنكم الإطلاع على خطوات استرجاع بيانات منصتي مدرستي من توكلنا من خلال الفيديو التالي:

قمنا بعرض طريقة تسجيل حساب طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية للإجابة على سؤال البعض الخاص بـ كيف أسوي حساب جديد في منصة مدرستي التعليمية، وعرضنا خطوات استرجاع بيانات منصة مدرستي وزارة التعليم من تطبيق توكلنا، كما أرفقنا رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي، فمن يرغب في تسجيل منصة مدرستي madrasati للطالب أو ولي الأمر، يمكنه ذلك من خلال المقال.

موعد بدء العام الدراسي 1443

وفقاً لخطة التقويم الدراسي الجديد (ثلاث فصول) الجديد المطور من قبل وزارة التعليم عام، فمن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم العام العام الدراسي الجديد 1443هـ في الموعد التالي: