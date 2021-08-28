البنتاجون يكشف أسماء الجنود الـ 13 الذين قتلوا بتفجير كابول

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية السبت مقتل "هدفين مهمين" فى تنظيم "داعش" هما "مخطط" و"منفذ" وإصابة ثالث فى الضربة التى نفذتها الولايات المتحدة بواسطة طائرة بدون طيار فى أفغانستان، بدون كشف أسمائهم. وقال الجنرال هانك تايلور خلال مؤتمر صحافى "يمكننى أن أؤكد بعد تلقينا مزيدا من المعلومات، أن هدفين مهمين فى تنظيم داعش قتلا وأصيب ثالث بجروح" فى الضربة التى نفذت السبت انطلاقا من خارج أفغانستان، مضيفا "ليس هناك بحسب علمنا أى ضحية مدنية".

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