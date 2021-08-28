الخارجية الأمريكية: مؤتمر بغداد خطوة مهمة فى تعزيز الاستقرار الإقليمى

جدة - نرمين السيد - وأكد البيان الختامى لقمة بغداد "للتعاون والشراكة"، التى عُقدت اليوم السبت، على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية بما ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة وأمنها، مرحبة بالجهود الدبلوماسية العراقية للوصول إلى أرضية من المشتركات مع المحيطين الإقليمى والدولى.

وشاركت فى القمة كل من: مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر والأردن وتركيا وإيران وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى ومنظمة التعاون الإسلامى، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية.