طالبان: من الصعب توقع ما إذا كانت النساء ستكون ضمن الحكومة

قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، السبت، إنه من الصعب توقع ما إذا كانت النساء ستكون جزءا من الحكومة القادمة.

وذكر ذبيح الله مجاهد: "من الصعب توقع ما إذا كانت النساء ستكون جزءا من الحكومة والقرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه كبار القادة".

وأكد المتحدث باسم الحركة أن طالبان ستعلن عن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع.

وناشد ذبيح الله الدول الغربية الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع أفغانستان، لافتا إلى أن مطار كابل سيكون تحت السيطرة الكاملة لطالبان "قريبا جدا".

كما أشار إلى تعيين حكام وقادة للشرطة في 33 إقليما بالإضافة إلى تعيين مسؤولين في وزارتي الصحة والتعليم والبنك المركزي.

وكانت حركة طالبان قدمت، في أوائل أيام سيطرتها على مختلف مناطق البلاد، تعهدات بعدم تنفيذ الإجراءات السياسية السابقة بحق النساء.

لكن متابعي الشأن الأفغاني، لا سيما المنظمات الدولية الحقوقية والنسائية، يثيرون منذ أيام مخاوف من أن تُقدِم الحركة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات القمعية تجاه نساء أفغانستان.