رابط منصة مدرستي 1443 خطوات تسجيل دخول منصة madrasiti.sa1443

رابط منصة مدرستي 1443، نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني خطوات تسجيل دخول منصة madrasiti.sa1443، والتي تمنح فرص حقيقية لولي الأمر وللطالب ليتمكنوا من التواصل مع المدرسة بصورة إلكترونية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وحققت المنصة الغرض المرجو منها طوال العام الماضي، حيث كانت المنصة تستقبل بشكل يومي مئات الآلاف من الزيارات من طلاب الصفوف التعليمية المختلفة، ومن ثم نجد إن نجاح الطلاب بنجاح بعد كل تلك والدراسة عبر الإنترنت دون الذهاب علي الاطلاق للمدرسة، تعبير قوي علي مدي تحقيق الرقمنة في مجال التعليم ونجاح المملكة العربية السعودية في ذلك، ومن خلال موقعنا سوف نبين لكم رابط مباشر للموقع الالكتروني الخاص بالمنصة وخطوات الدخول عليها للطلاب الجدد وللمدرسين.

رابط منصة مدرستي 1443 خطوات تسجيل الدخول

نقدم لكم رابط منصة مدرستي 1443 خطوات تسجيل دخول المنصة، وذلك لتفعيل خاصية إضافة الطلاب الجدد عبر المنصة، وكذلك لتفعيل دور التكنولوجيا في العلم والتي تستمر حتي اللحظة الحالية في خدمة الطلاب والمدرسين حول مدن المملكة العربية السعودية، وتعتبر المنصة دليل قوي علي المجهود المبذول من اجل تحقيق رؤية القيادة بحلول عام 2030، وذلك لخلق بيئة تنافسية علي مستوي عالمي يستطيع طلاب المملكة النجاح بها بكل سهولة، حيث إن المنصة اتاحات برامج تعليمية تنافسية ومن ابرزها لعبة ماين كرافت التي تمت علي جزئين لتفعيل دور البرمجة في حل المشاكل بين الأمم والشعوب.

كيفية تسجيل طلاب جدد علي منصة مدرستي 1443

تتم بشكل مستمر تكرار العديد من التساؤلات حول كيفية تسجيل طلاب جدد علي منصة مدرستي 1443، وذلك لضمان تواصل أكثر امان مع العلمين والمعلمات وكذلك الزملاء، من خلال عرف الدردشة الصوتية والمرئية برقابة عالية من المشرفيين، والتي تضمن كذلك الألف من المصادر التعليمية المميزة عبر المنصة، واليكم كافة الخطوات الأساسية والصحيحة لدخول رابط المنصة

انقر علي رابط منصة مدرستي madrasiti school. Sa 1443.

إختر ايقونة العودة الي المدارس.

بعد تحميل الموقع اختر كلمة تسجيل جديد.

قم بتسجيل البيانات الخاصة بك وبالطالب وهي رقم الهوية أو الإقامة ورقم الجوال.

بعد تحصلك علي كود في رسالة نصية قصيرة علي الهاتف الجوال.

قم بإدخال الكود الي الموقع وانقر تأكيد.

بذلك تكون قد اضفت طالب جديد للدراسة عبر المنصة الإلكترونية.

تسجيل دخول madrasiti.sa1442 عبر توكلنا

وتوجد بعض المؤشرات الي إمكانية إستمرار الاعتماد علي المنصة التعليمية الإلكترونية حتي بعد عودة الدراسة حضوريا، وذلك لاعلان وزير التربية والتعليم عن ايقاف التعليم بالمدرسة فور ظهور حالات اشتباة في احدي الفصول الدراسية، ومن ثم يتم العودة الي الدراسة الإلكترونية عبر منصة مدرستي، والفيديو يوضح كيفية الدخول للمنصة عبر توكلنا.

عودة طلاب المتوسط والثانوي للمدارس حضوريا

وفي ظل العديد من الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم في الفترة الأخيرة، نجد إتمام الموافقة علي العودة الحضورية لطلاب الثانوية والمتوسط، وذلك بعد فحص حالة الطالب وضمان حصول كل طالب علي جرعتين من اللقاح، والطالب الذي لا يستطيع الحصول علي اللقاح تتكفل وزراة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة من توفير جرعات اللقاح لة.