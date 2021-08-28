منصة مدرستي الصفحة الرئيسية 1443 تسجيل الدخول للطالب madrasati sa إنشاء جديد

تتيح المنصة منصة مدرستي الصفحة الرئيسية 1443 إمكانية تسجيل الدخول لكافة منسوبي العملية التعليمية من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والقادة وأولياء الأمور والإداريين وفق آلية التسجيل لكل مستخدم من المستخدمين كما تم الإعلان عنه رسمياً من جانب وزارة التعليم عام، حيث تعد منصة مدرستي التعليمية من أهم المرتكزات التي توليها الوزارة عناية فائقة خلال العام الدراسي الجاري نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، وقد أثبتت منصة مدرستي للتعليم عن بُعد كفاءتها ونجاحها على مدار العام الدراسي، ومن خلال ثقفني نوفر رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول لحل الواجبات الإلكترونية المنشورة وإنجاز المهام الموكلة للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى طريقة تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي للطالب وولي الأمر.

منصة مدرستي الصفحة الرئيسية 1443

ساعدت منصة مدرستي التعليمية على تحقيق عودة آمنة وصحية للطلاب والطالبات بكافة المراحل الدراسية للتعليم العام ومنسوبي الوزارة من الهيئة التعليمية والإدارية، وعملت على استدامة واستمرارية الرحلة التعليمية لمنسوبي المدارس منذ تسجيل الدخول إليها وحتى الانصراف منها، حيث تعد هي الخيار الأمثل للعودة الحضورية للمدارس.

وتتكون الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي التعليمية من عدد من الأيقونات الخاصة بكل مرحلة من المراحل الدراسية حسب كل مستخدم، حيث أضافت وزارة التعليم حديثاً منصة روضتي لمرحلة رياض الأطفال، ويتم دخولها عن طريق تعبئة حساب مدرستي مايكروسوفت، كما توجد أيقونة تسجيل دخول الطلاب والكادر التعليمي بحساب مايكروسوفت أيضاً، بالإضافة إلى الأيقونة الخاصة بولي الأمر والإداريين.

حيث يتم الدخول إلى حساباتهم الشخصية من خلال النقر على الأيقونة ثم تعبئة بيانات نظام نور تسجيل الدخول، كما تحتوي منصة مدرستي الشاشة الرئيسية على أيقونة العودة إلى المدارس التي يمكنكم من خلالها الحصول على المزيد من الخدمات التعليمية، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي من خلال أيقونة تسجيل جديد الموجودة بالقائمة الرئيسية بمنصة العودة إلى المدارس.

رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الصفحة الرئيسية 1443

يجب على كافة الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام المستفيدين من خدمات المنصة منصة مدرستي للتعليم عن بُعد حضور الحصص الدراسية في الموعد المحدد لها من أجل مشاركة المعلم أو المعلمة والزملاء في الفصل الافتراضي عبر برنامج مدرستي مايكروسوفت تيمز، ويمكنكم الآن الدخول إلى منصة مدرستي تسجيل الدخول الصفحة الرئيسية 1443 للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط منصتي مدرستي التعليمية (https schools madrasati sa) الرسمي.

ويجب على الطلاب عدم التردد في سؤال المعلم أو المعلمة عن أي جزئية من الدرس تتطلب الإيضاح، وتتيح وزارة التعليم إمكانية مشاهدة الدرس المسجل أو التوجه مباشرةً لقنوات عين الفضائية على منصة يوتيوب لمن فاته الدرس أو لمن يرغب المراجعة والإطلاع.

كيف أسوي حساب جديد في منصة مدرستي للطالب وولي الأمر؟

أوضحت وزارة التعليم عام خطوات إنشاء حساب جديد لطالب مستجد في الصف الأول الابتدائي أو في مرحلة رياض الأطفال عبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد الإلكترونية، حيث يمكنكم إنشاء حساب طالب في منصة مدرستي من خلال تسجيل دخول منصة مدرستي madrasati التعليمية، ثم النقر على أيقونة “العودة إلى المدارس”.

ومن القائمة الرئيسية أنقر على “تسجيل جديد”، ثم تعبئة البيانات الأساسية للمستفيد (رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة لولي الأمر – رقم الجوال للطالب)، ثم النقر على أيقونة “تحقق”، وستصلك رسالة التحقق تتضمن رمز التأكد على الجوال المسجل، ثم تعبئة رمز التحقق ثم النقر على “تحقق”.

وسيظهر أمامك اسم المستخدم للمستفيد (ولي الأمر) وأسماء المستخدمين للطلاب المسجلين على نظام نور، قم بالاحتفاظ باسم المستخدم، وفي حال الرغبة في الحصول على كلمة المرور، فعليك التأشير في المربع بجوار الطالب أو المستخدم، ثم النقر على أيقونة “إرسال”، وسيتم إرسال كلمة السر على الجوال لكل مستخدم، ويمكنكم الإطلاع على خطوات تسجيل جديد في منصة مدرستي التعليمية 1443 من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

آلية تسجيل الدخول على منصة مدرستي الرئيسية

تتيح منصة مدرستي توكلنا تسجيل الدخول وإنشاء حساباً جديداً للطالب والطالبة والمعلم والإداري بواسطة استخدام خطوات موحدة لهم، أما عن طريقة تسجيل منصة مدرستي لولي الأمر، فتتم عن طريق تعبئة بيانات دخول نظام نور المركزي لولي الأمر، ويمكنكم الإطلاع على شرح خطوات دخول منصة مدرستي التعليمية من خلال التالي:

مهام الطلاب عبر منصة مدرستي وزارة التعليم

وللطلاب والطالبات مهام دراسية على مدار الفصل الدراسي يجب الالتزام بها والمحافظة عليها للحصول على نتائج إيجابية في نهاية العام الدراسي الجاري، حيث تتمثل مهام الطلاب والطالبات في منصة مدرستي وزارة التعليم في التالي:

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية باستخدام الحساب الشخصي للمستخدم.

أداء النشيد الوطني والتمارين الرياضية في بداية كل يوم دراسي.

الالتزام بحضور الحصص الدراسية في وقتها المحدد طبقاً للجدول الدراسي المحدد لكل مرحلة دراسية.

التواصل مع المعلم أو المعلمة عند الحاجة لذلك.

حل الواجبات والتكليفات اليومية أو الأسبوعية.

مسابقة منصة مدرستي تبرمج

تم التعريف بما هي مسابقة مدرستي تبرمج من جانب وزارة التعليم، حيث أعلنت عن أنها مسابقة وطنية الهدف منها هو تعزيز ثقافة البرمجة وتوظيفها لتحسين أداء الطلاب بمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والأجنبية والعالمية، كما أوضحت الوزارة الأهداف التي من أجلها تم إطلاق مسابقة منصة مدرستي تبرمج وهي:

تنمية ثقافة البرمجة لدى الطلاب والمعلمين.

تنمية مهارات الطلاب والمعلمين بالبرمجة.

رفع مستوى المشاركة من جانب أولياء الأمور عن طريق تفعيل ساعة برمجة.

تشجيع الابتكار وإنتاج البرمجيات.

تنمية المهارات لدى الطلاب والمعلمين بما يتفق مع مهارات القرن الـ21.

مراحل مسابقة مدرستي تُبرمج وزارة التعليم

تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة التعليم عام عن المراحل التي ستمر بها مسابقة مدرستي تُبرمج، حيث تتمثل المرحلة الأولى الفصل الدراسي الحالي التي بدأت بتاريخ 8 شعبان 1442هـ وتستمر حتى يوم الخميس بتاريخ 26 شعبان 1442هـ في تفعيل ساعة برمجة في مدارس التعليم عام عن طريق استخدام اللبنات أو المركبات البرمجية “البلوكس”.

أو عن طريق الكتابة مباشرةً بلغة البايثون للقيام بالمهام المطلوبة في برنامج مدرستي ماين كرافت، والفئات المشاركة بها هم إدارات التعليم والمدارس والمعلمون والمعلمات، وبإمكانكم التعرف على موضوع ساعة البرمجة لهذا العام عن طريق مشاهدة فيديو ماينكرافت “قصة قريتين” من خلال التالي:

بينما تتمثل مهمة المرحلة الثانية الفصل الدراسي المقبل في عمل مشاريع التصميم الإبداعي في مدارس التعليم العام، ويشارك بهذه المرحلة المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات بالتعليم الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي، وقد أعلنت وزارة التعليم عن أن المشاركة في المرحلة الأولى للمسابقة هو شرط للمشاركة في المرحلة الثانية من المسابقة.

كما أكدت على أن المستهدف لتفعيل ساعة البرمجة ضمن مسابقة مدرستي تُبرمج هم كلاً من (الطالب – المعلم – قائد المدرسة – ولي الأمر)، ومن يرغب في تسجيل دخول منصة مدرستي الصفحة الرئيسية للطالب أو الطالبة، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

اختبارات منصة مدرستي عن بعد

بدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني النهائية للعام الدراسي الجاري 1442هـ وفق التقويم الدراسي الجديد للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي اعتباراً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 13 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 1 رمضان 1442هـ.

وقد تم إجراء الاختبار للطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي للاختبارات عن بعد دون تسجيل أي مشاكل أو صعوبات، وقد تم الإعلان من جانب بعض المدارس عن اعتماد ورصد الدرجات في نظام نور للنتائج 1442 من جانب المعلمين والمعلمات بالمدارس.

موعد إطلاق منصة مدرستي للطفولة المبكرة

أعلن معالي معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن إطلاق منصة مدرستي للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي القادم 1443هـ، وسوف يتم تخصيص نسخة منصة مدرستي الجديدة للطفولة المبكرة ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال، كما ستكون المنصة مناسبة للمرحلة العمرية للأطفال، وسوف تشتمل المنصة على عناصر مشوقة وجذابة، وأدوات يتم من خلالها تمكين المعلمين من القياس والتقويم وتعزيز المهارات الأساسية لدى الطلاب والطالبات.

منصة مدرستي النموذج التشغيلي للثانوي والمتوسط 1443

أوضحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية النموذج التشغيلي لاستئناف الدراسة الحضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي الجاري 1443هـ حتى تاريخ 30 أكتوبر 2021م أو الوصول إلى الحصانة المجتمعية المطلوبة بنسبة 70%، ويتكون النموذج التشغيلي من التالي: