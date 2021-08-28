إعفاء بنك التسليف والإدخار عملائه من دفع المتبقي من اقساط القروض 1443

إعفاء بنك التسليف والإدخار، حيث قرر بنك التسليف والإدخار الذي كان يعرف حالياً داخل المملكة العربية السعودية ببنك التنمية الاجتماعية إعفاء عملائه من تسديد أقساط القروض بشروط وأحكام ينبغي توافرها، ولهذا نقدم لكم تفاصيل الأمر.

شروط الحصول علي إعفاء من بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية

إعفاء بنك التسليف الجديد بالمملكة العربية السعودية، وهي خدمة من أهم خدمات البنك التنمية الاجتماعية، أو ما يعرف مؤخراً ببنك التسليف والادخار، وقد حدد البنك فئات معينة من المقترضين الذين حصلوا علي قروض من البنوك ولم يستطيعوا سداد الأقساط، ووفقاً لشروط ومعايير معينة لقبول طلب الاعفاء ويختلف من بنك لأخر، وسوف نقدم لكم شروط الحصول علي إعفاء بنك التسليف والادخار من سداد القروض.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً، ولا يتجاوز عمره عن 55 عاماً. صورة من الهوية الوطنية، ولا بد أن تكون سارية. تقرير طبي معتمد يوضح بالإثبات الحالة الصحية للعميل المقترض تفصيلياً. تقديم المستندات والأوراق التي تثبت أن المقترض لا يستطيع سداد باقي الأقساط. تقديم مستند يوضح الظروف المالية والحالة المعيشية بالتفصيل.

تقرير طبي معتمد ويثبت الحالة الصحية للمقترض. نموزج إعفاء قرض بنك التسليف وموقع عليه. بطاقة الهوية الوطنية. صورة من كرت العائلة.

خدمة إعفاء بنك التسليف السعودي

المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم الاعفاء من بنك التسليف

تقوم الحكومة السعودية بالسعي لضمان حياه كريمة للشعب السعودي، بتقديم الخدمات المتنوعة لهم لتساعدهم علي تلبية احتياجهم، وبناء علي توجيهات الملك سليمان بن عبد العزيز بارك الله في عمره وأدام عزه في المملكة الذي أصدر أمراً ملكيا بالإفراج عن باقي الأقساط والقروض من بنك الائتمان، وذلك لمراعاة الظروف السيئة التي يمر بها المواطنين، ومن خلال الرابط الرسمي الإلكتروني يمكن الدخول علي الموقع الرسمي ومعرفة الأقساط المتبقية، وشروط الحصول علي الاعفاء وكيفية الحصول علي الاعفاء والأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتم الموافقة علي خدمة إعفاء قروض من بنك التسليف والادخار، وقد أتاحت وزارة المالية السعودية خدمة الاعفاء من سداد باقي الأقساط لجميع المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي بالتعاون مع بنك التسليف والادخار تحت رعاية المفوض السامي.