البنتاجون: مقتل قياديين من داعش فى أفغانستان بضربة أمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول العسكرى الأمريكى خلال موجز صحفى فى البنتاجون اليوم السبت: "يمكننى التأكيد استنادا على معلومات جديدة على مقتل هدفين اثنين رفيعى المستوى من داعش وإصابة آخر". وأضاف اللواء تايلور أن الضربة لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية فى صفوف المدنيين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". وفى وقت سابق أعلن عسكريون أمريكيون عن مقتل عنصر واحد من تنظيم "داعش" فى أفغانستان جراء غارة جوية شنتها طائرة مسيرة.

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