طالبان: من الصعب توقع ما إذا كانت النساء ستصبح جزءا من الحكومة

جدة - نرمين السيد - قال متحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم السبت، إنه من الصعب حاليا توقع ما إذا كانت النساء ستصبح جزءا من الحكومة المقبلة، مناشدا أمريكا وبريطانيا ودول غربية أخرى الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع بلاده بعد الانسحاب العسكرى.





وأوضح متحدث الحركة، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية "من الصعب توقع ما إذا كانت النساء ستكون جزءا من الحكومة والقرار النهائى بهذا الشأن سيتخذه كبار القادة".

وكشف أن الحركة التى تسيطر على مقاليد الأمور فى أفغانستان ستعلن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع، مشيرا إلى أنها عينت حتى الآن "حكاما وقادة للشرطة فى 33 من بين 34 إقليما فى البلاد".

وقال إن حركة طالبان تعكف على "وضع حلول لمشكلات العملة والمشكلات الاقتصادية فى أفغانستان".

وشدد على أنه مازال من المبكر أن تقرر حركة طالبان ما إن كانت بحاجة لمساعدة تركيا وقطر فى إدارة مطار العاصمة كابول، مؤكدا أن المطار سيكون تحت السيطرة الكاملة للحركة "قريبا جدا".

وناشد المتحدث باسم الحركة الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع أفغانستان بعد الانسحاب العسكرى.

وأكد على أن حركته تندد بالغارة الجوية الأخيرة على شرق أفغانستان، فى إشارة لإعلان الجيش الأمريكى توجيه ضربة بطائرة مسيرة فى شرق أفغانستان، أمس الجمعة، لعضو بتنظيم "داعش" الإرهابى، مسؤول عن التخطيط لهجوم فى محيط مطار كابول.

وبلغت حصيلة القتلى فى سلسلة الانفجارات التى ضربت محيط مطار العاصمة الأفغانية، أمس الأول الخميس، والتى وقعت تزامنا مع استمرار عمليات إجلاء الرعايا الأجانب بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، 200 قتيل، من بينهم 13 جنديا أمريكيا.

وكان "داعش خراسان"، فرع التنظيم الإرهابى فى أفغانستان، أعلن مسؤوليته عن هجومين داميين خارج مطار كابول الخميس.