مباراة برشلونة وخيتافي الدوري الإسباني المواعيد والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات وآخر الأخبار

مباراة برشلونة وخيتافي ، استكمالًا لمباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني لكرة القدم 2021/2022 ، وفي اليوم الختامي من مباريات الجولة الثالثة، والتي تشهد غدًا الأحد، إقامة 4 مباريات تبدأ بمواجهة خيتافي وبرشلونة و رايو فاليكانو وغرناطة إضافة إلى قاديش وأوساسونا وتختتم مباريات اليوم بلقاء أتلتيكو مدريد وفياريال.

ويحتضن مساء الأحد، ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية، فعاليات المواجهة القوية التي تجمع ناديا برشلونة وخيتافي ، حيث يطمح أصحاب الأرض إلى تعزيز موقعهم في جدول الليجا، بينما يأمل خيتافي في مصالحة جماهيره بعد نتائجه المتواضعة في الجولتين الأوليين.

في السطور التالية، نتعرف على أبرز المعلومات حول مواجهة خيتافي وبرشلونة وآخر أخبار الفريقين، إضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة، وكذلك تاريخ لقاءات برشلونة وخيتافي .

نادي برشلونة

نبدأ مع نادي برشلونة الإسباني ، الذي يطمح إلى تسجيل فوزه الثاني هذا الموسم في الـ LaLiga ، حيث أسفرت الجولتين الماضيتين، تحقيق الفريق الكتالوني الفوز في المباراة الأولى على حساب ريال سوسيداد (4-2)، فيما تعادل بصعوبة مع أتلتيك بلباو (1-1) في المباراة الثانية بالأسبوع الماضي.

ويمتلك البارسا في رصيده 4 نقاط وصافي (2) هدف، يحتل بهم المركز السادس في جدول البطولة الإسبانية، ويسعى الفريق إلى المضي قدمًا نحو تحقيق اللقب الـ27 في تاريخه، والذي يكتسب قيمة وأهمية كبيرة، في ظل غياب أسطورة البلوجرانا الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 16 عامًا.

وبوسع برشلونة اقتناص الصدارة أو الوصافة على الأقل، حال نجاحه في الفوز، وبعدد وافر من الأهداف، مع تراجع المنافسين، حيث يتصدر فالنسيا البطولة حاليًا، برصيد 7 نقاط وصافي (4) أهداف، من انتصارين وتعادل واحد.

وعن آخر أخبار برشلونة فقد أعلن النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن قائمة مباراة الأحد أمام خيتافي، والتي تصدرها مشاركة الحارس الألماني تير شتيجن والمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان بالإضافة إلى البرازيلي كوتينيو وكذلك المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت.

ويمكن الاطلاع على القائمة كاملة من خلال التغريدة التالية:

هذا، وأوقعت قرعة النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2022 فريق برشلونة في المجموعة الخامسة، التي ضمت أيضًا أندية بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي علاوة على دينامو كييف الأوكراني.

وتقام مباريات البارسا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

ومن إنجازات برشلونة ، حصول نجوم فريق كرة القدم النسائية بـ5 جوائز في حفل جوائز اليويفا 2021 ، حيث حصد النادي جوائز أفضل لاعبة وأفضل مهاجمة وأفضل مدافعة علاوة لاعبة وسط وأفضل حارسة مرمى.

وبعد غياب 10 أشهر، شهدت تدريبات البلوجرانا عودة الجناح الإسباني الشاب أنسو فاتي، وهو ما قوبل بترحاب كبير من قبل زملائه والجهاز الفني للفريق.

نادي خيتافي

في المقابل، يخوض نادي خيتافي الإسباني مواجهة الأحد، باحثًا عن انتصاره الأول في الليغا هذا الموسم، وذلك بعد جولتين مُني خلالهما بخسارتين وبنتيجة واحدة (0-1)، أمام كلًا فالنسيا وإشبيلية على التوالي.

وعلى ضوء نتائجه في المسابقة المحلية الإسبانية، فقد حصد الفريق 0 نقاط وصافي (-2) هدف، يحتل بهم المرتبة الـ18 في جدول الترتيب، وهو أول مراكز المؤخرة في الـ Laliga .

وسيمنح فوز خيتافي على برشلونة ، غدًا الأحد، دفعة معنوية كبيرة قد تدفعه للتقدم في جدول البطولة المحلية الإسبانية مع الأسابيع الأولى.

وعن آخر أخبار نادي خيتافي حيث أعلن المدير الفني الإسباني جوزيه ميجيل جونزاليز عن قائمة الفريق المقرر سفرها إلى برشلونة لخوض مواجهة الأحد.

تاريخ مواجهات برشلونة وخيتافي

خاض خيتافي وبرشلونة ، منذ صعود نادي خيتافي إلى الدوري الإسباني موسم 2004/2005 ، 36 مواجهة، في الدوري الإسباني و كأس ملك إسبانيا ، كانت الغلبة واليد العليا فيها للفريق الكتالوني.

حيث أحرز نادي برشلونة الفوز في 26 مباراة، بينما حقق خيتافي الفوز في 4 مواجهات فقط، وخيم التعادل على 6 مواجهات جمعت الفريقين.

وعلى مستوى الأهداف، فقد أحرز برشلونة 82 هدفًا في شباك خيتافي، فيما استقبلت شباك البلوجرانا 29 هدفًا.

وكان أكبر فوز حقق نادي برشلونة هو (6-0) وقد حدث مرتين في إياب الدوري الإسباني موسم 2015 وإياب الدوري الإسباني موسم 2016 ، أما أكبر نتيجة حصدها نادي خيتافي هي (4-0) والتي حققها في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2006/ 2007 والتي خسر لقبها لصالح نادي إشبيلية.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي

تُقام مباراة خيتافي وبرشلونة مساء غدٍ الأحد 29 أغسطس 2021 م في السادسة ( 6 م ) بتوقيت السعودية ، والخامسة ( 5 م ) بتوقيت القاهرة ، الثالثة ( 3 م ) جرينتش.

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني وذلك عبر قنوات beIN Sports HD 1 و beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports 1 FR و LaLiga TV Bar و LaLiga TV HD uk .

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم إسباني بقيادة حكم الساحة الدولي الإسباني بابلو غونزاليس فويرتيس.

ويتولى التعليق على أحداث اللقاء المعلق الرياضي السوداني سوار الذهب .

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على أبرز المعلومات حول مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني وآخر أخبار الفريقين، وموعد المباراة والقنوات الناقلة، إضافة إلى تاريخ مواجهات خيتافي وبرشلونة .