التعاون الإسلامى تدعو لدعم دولى لإعادة إعمار العراق

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم السبت، لدعم دولى لإعادة إعمار العراق، فيما أشار إلى أن العراق يقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب دعما إقليميا، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز".





وقال العثيمين فى كلمته ضمن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة "نبارك كل الجهود الساعية لدعم العراق وإعادة إعماره ليواصل دوره الريادى فى العالم العربى والإسلامى"، مبيناً أن "العراق يحظى بمكانة خاصة داخل المنظمة". وأضاف، "ندعو لدعم دولى لإعادة إعمار العراق"، مؤكداً أن العراق سيواصل إسهامه فى تعزيز أسس الاستقرار العالمى وإحباط المحاولات الإرهابية الساعية للنيل من مقدراته. وتابع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى أن الإرهاب انتهك الحرمات فى العراق باسم الإسلام عام 2014.

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