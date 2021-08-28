فيديو.. احتجاجات فى ألمانيا ضد قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وحظرت الشرطة تسع مظاهرات مقررة اليوم، بما فى ذلك واحدة من حركة "كفير دنكر" ومقرها شتوتجارت، وهى أبرز حركة مناهضة للإغلاق فى ألمانيا. وقضت محكمة بالموافقة على السماح باحتجاج واحد يومى السبت والأحد من المقرر أن يشارك فيه 500 شخص.
وانتشر ما يزيد على 2.000 شرطى فى أنحاء العاصمة الألمانية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وفى الوقت نفسه اجتذب احتجاج مضاد باسم "قطار الحب"، رافقته موسيقى تكنو، حشدا كبيرا من مؤيدى القيود الحكومية لكبح انتشار الوباء.
يأتى احتجاج السبت وسط جدل فى ألمانيا حول ما إذا كان سيتم فرض قيود على الأشخاص غير المطعمين، وكيفية تنفيذ ذلك، وهى مسألة باتت أكثر إلحاحا مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة اليومية بالفيروس.
وخرجت احتجاجات مماثلة فى برلين مستهل أغسطس، تخللتها اشتباكات مع الشرطة التى اعتقلت المئات.
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