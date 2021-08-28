ليلى علوي تكشف سبب توجهها للبطولات الجماعية

وأشارت ليلى علوي فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، على هامش العرض الخاص للفيلم، إلى أنها تحب البطولة الجماعية والدليل على ذلك تواجدها في فيلم 200 جنيه، موضحة أن الفيلم يتناول 8 حكايات مختلفة منها الإنساني الكوميدي والتراجيدي، وكل ذلك من خلال ورقة الـ 200 جنيه، التى تعتبر البطل الرئيسي للفيلم.

واختتمت علوي حديثها بأنها سعيدة جداً بمشاركة الفنانة إسعاد يونس في فيلم "200 جنيه"، مضيفة أن دورها مفاجأة ومختلفة.

كما ترى النجمة المصرية أن إسعاد يونس لم تغب عن مجال التمثيل فترة طويلة، فهي دائماً حاضرة بأعمالها المتميزة التي تعرض حالياً، وموجودة دائماً في قلوب جمهورها ومحبيها.

شخصية سلوى

وتجسد ليلى علوي ضمن أحداث الفيلم الفيلم دور "سلوى"، فيما تدور أحداث "200 جنيه" في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة تتنوع بين الكوميديا والتراجيديا، كل بطل له قصة مختلفة عن الأخرى.

ويتناول الفيلم مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

ويشارك في بطولة العمل كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم: إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، نيللي كريم، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آية قاسم، عمرو عبد الجليل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.