رابط التسجيل في جامعة الملك خالد وشروط القبول والتخصصات

التسجيل في جامعة الملك خالد تعد جامعة الملك خالد من أهم وأفضل الجامعة الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث يتوافر بها مجموعة كبيرة من التخصصات إلى جانب توفير مجموعة كبيرة من الأساتذة في مختلف التخصصات، يوجد اهتمام كبير بالطلاب، مع وجود أفضل طرق التعليم الحديثة، بجانب وجود خدمة للتسجيل في الجامعة عبر الانترنت لراحة الطلاب في التسجيل بالجامعة، يمكنك التسجيل وأنت في مكانك بسهولة كبيرة.

التسجيل في جامعة الملك خالد

بالطبع يحرص الطلاب على احتير القسم والتخصص المناسب لهم بعد الحصول على الدرجة الجيدة، توفر دامعة الملك خالد تخصصات متنوعة ليسهل على الطالب احتيار الجامعة التي يحلم بدخولها، و طريقة التسجيل عبر الانترنت في جامعة الملك خالد هي:

عليك الدخول للموقع الرسمي الخاص بالقبول الموحد.

عليك الضغط على زر التقديم.

اختيار جنسية الطالب.

كتابة رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح.

كتابة المعلومات الهامة للطالب منها رقم الهاتف الجوال والمؤهل الدراسي.

اختيار التخصص.

اضغط على حفظ.

يمكنك تعديل الرغبات بسهولة حيث أن هناك وقت محدد للتعديل وبذلك يمكنك الحصول على التعديل في رغباتك بسهولة كبيرة.

توفر لكم جامعة الملك خالد دراسة ممتازة ولكن بالطبع هناك مجموعة من الشروط التي يجب التعرف عليها قبل التقديم في الجامعة وهي:

يجب أن يحمل الطالب الجنسية السعودية.

وفي حالة وجود أم أجنبية للطالب يجب أن يتم ارفاق صورة الهوية الوطنية الخاصة بها عبر البريد الالكتروني الخاص بجامعة الملك خالد.

يجب أن يحصل الطالب المتقدم لجامعة الملك خالد على مجموع 90% ولا يقل عن ذلك في الثانوية العامة.

وجود هوية وطنية سارية المفعول وغير منتهية.

يوجد في جامعة الملك خالد باقة كبيرة من التخصصات التي تتيح فرصة ذهبية للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية في الحصول على اختيار تخصص يتناسب معهم ومع ميولهم لتتيح فرصة ذهبية للطلاب في الاختيار، ومن أبرز التخصصات في جامعة الملك خالد: