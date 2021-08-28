رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة وطرق السداد

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن شروط وأيضًا رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة بعد أن أعطت وزارة المالية الضوء الأخضر للجهات المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعالقين خارج المملكة وخصوصًا في الدول التي لم يتم فتح الطيران معها إلى الآن، نتيجة انتشار الفيروس المستجد، وسوف نقدم طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة قبل انتهائها إلكترونيًا.

رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة

إن كان الوافد خارج المملكة في أي دولة من الدول التي تم غلق الطيران معها، فسيكونون داخل قرار تمديد تأشيرة الخروج والعودة الآلي الذي أعلنت عنه وزارة المالية بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرارًا بالتمديد التلقائي، وذلك بدون الحاجة إلى سداد أية رسوم حتى نهاية الشهر الجاري.

أي أن رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة مجانية، وستتم تلقائيًا بدون الحاجة إلى اللجوء إلى الخطوات الإلكترونية التي تتم مسبقًا عن طريق منصة أبشر وزارة الداخلية السعودية، ويدخل في ذلك القرار أيضًا تمديد صلاحية الإقامة المجانية حتى نهاية الشهر الجاري لنفس الفئة المستهدفة.

طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة إلكترونيًا

يستطيع الوافد أن يقوم باتباع الخطوات الإلكترونية من أجل تمديد تأشيرة الخروج والعودة وذلك لمن لا تتوافر بهم شروط التمديد التلقائي التي سبق وذكرناها، وعلى من يرغب في ذلك ضرورة اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اختيار أبشر أفراد.

ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

يليها اختيار خدمات الجوازات السعودية.

النقر على خيار طلبات التأشيرة.

يتعين أن يتم إدخال البيانات المطلوبة بالكامل.

ثم سداد الرسوم المطلوبة من أجل التجديد، وعقب الانتهاء يتم فقط النقر على تقديم.

رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة

ويمكن تمديد التأشيرة بعد سداد قيمة الرسوم المطلوبة، حيث بلغت قيمة الرسوم المطلوبة للتأشيرة المتعددة ثلاثة آلاف ريال سعودي صالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بينما عند الرغبة في تمديد تأشيرة الزيارة فيتعين أن يتم سداد مائة ريال سعودي قبل التقديم وذلك لمن لا يسري عليهم القرار الجديد.