طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعالقين بالخارج بالضوابط

تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعالقين بالخارج واحد من أهم الخدمات المتميزة التي تم تقديمها من خلال منصة أبشر وزارة الداخلية السعودية، وذلك بعد أن تم إطلاق قرار تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة في الفترة الأخيرة وذلك على ضوء الإجراءات المتخذة للتسهيل على الوافدين بعد انتشار الفيروس المستجد في المملكة العربية السعودية، وسوف نُطلعكم على رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة وطريقة التمديد.

تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعالقين بالخارج

أعلنت الجوازات السعودية عن إمكانية تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين العالقين خارج المملكة، وذلك عقب انتهاء الفترة الخاصة بتعليق الطيران، وحتى يتم التمديد ينبغي اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة أبشر وزارة الداخلية السعودية (absher.sa).

ثم النقر على خيار خدمات الأفراد.

منها علينا اختيار تمديد التأشيرة أو خدمات التأشيرة من بين القائمة.

اختيار تأشيرة الخروج والعودة.

ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة من بينها رقم إقامة العامل الوافد، ورقم التأشيرة.

بعد الانتهاء من كتابة جميع التفاصيل يتعين النقر على خيار تسجيل من أجل إرسال الطلب.

شروط تمديد تأشيرة خروج وعودة لمن هم خارج المملكة

وهناك مجموعة من الشروط التي يتعين توافرها من أجل قبول قرار التمديد، أو من أجل دخول الوافد ضمن نطاق القرار الجديد الذي أعلنت عنه مديرية الجوازات بالمملكة، وعلى رأس تلك الشروط ضرورة أن يكون لدى الوافد إقامة سارية المدة، أو على الأقل لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر.

وبالتالي عند توافر ذلك الشرط سيتم تجديد تأشيرة الخروج والعودة تلقائيًا دون الحاجة إلى التسجيل أو إرسال الطلب عن طريق منصة أبشر وزارة الداخلية للخدمات الحكومية المختلفة، وفي حال انتهت الإقامة سيتم تجديدها تلقائيًا حتى نهاية الشهر الجاري فقط.

أما عن الرسوم المطلوبة لتمديد التأشيرة، فهي مجانًا وفق تصريحات الجوازات السعودية، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري، تنفيذًا لما صدر عن خادم الحرمين الشريفين، الملك/ سلمان بن عبد العزيز في الفترة الأخيرة، وأصدرت هذا القرار رسميًا وزارة المالية السعودية، في ضوء الجهود المبذولة للتخلص من الآثار السلبية التي نتجت عن انتشار الفيروس.