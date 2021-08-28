وذكرت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، أن الشعب الأفغانى يتساءل عن أمواله فى ظل الأزمات العديدة التى يواجهونها نتيجة نقص تدفق الأموال لديهم، مشيرة إلى تجمع الأفغان على أبواب البنوك الخاصة وبنك كابول شبه الخاص إلا أنهم لم يحصلوا على أموالهم بعد.
وكانت قد ناشدت الإمارة الإسلامية فى أفغانستان أمس الأول الخميس كافة البنوك لإعادة الفتح واستكمال مهام عملهم الطبيعية بدءًا من اليوم السبت.
وعلى الرغم من التوجيه وضمان الأمن من جانب طالبان للبنوك الخاصة إلا أن موظفى البنوك لم يجرؤوا على الذهاب إلى أعمالها وممارسة وظائفهم بشكل طبيعى.
يذكر أن البنوك الأفغانية مغلقة منذ قرابة أسبوعيين تاركة ملايين الأفغان دون أموال نقدية كما أن أرباب العمل غير قادرين على الدفع للعاملين لديهم نظرًا لعدم القدرة على سحب فلوسهم من حسابتهم الشخصية لدعم حياتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكالة أفغانية: آلاف الأفغان يتظاهرون احتجاجًا على إغلاق البنوك فى كابول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.