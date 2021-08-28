ارتفاع قتلى انفجارات مطار كابول إلى 200 قتيلا

جدة - نرمين السيد - بلغت حصيلة القتلى فى سلسلة الانفجارات، التى ضربت محيط مطار العاصمة الأفغانية، والتى وقعت تزامنا مع استمرار عمليات إجلاء الرعايا الأجانب بعد سيطرة حركة "طالبان" على البلاد، 200 قتيل.





وقال مصدر مسؤول فى وزارة الصحة الأفغانية لـوكالة "سبوتنيك" الإخبارية، إن حصيلة القتلى فى انفجارات كابول بلغت 200 شخص. ومع دخول حركة طالبان إلى كابول، وفرار الرئيس أشرف غنى خارج البلاد، سابقت البلدان الزمن لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها فى هذا البلد بأسرع وقت. وكان "داعش خراسان"، فرع التنظيم الإرهابى فى أفغانستان، أعلن مسؤوليته عن هجومين داميين خارج مطار كابول الخميس، وأدى الهجومان إلى مقتل العشرات، من بينهم 13 عسكريا أمريكيا. وجاء الهجوم بعد تصريحات للإدارة الأمريكية حول مخاوف من تعرض العسكريين الأمريكيين لهجمات من "داعش" فى حالة تجاوز مهلة 31 من الشهر الجارى لإجلاء كافة الرعايا الأمريكيين، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الأمريكية، أنتونى بلينكن، أن عملية الإجلاء سوف تتجاوز ذلك التاريخ إن تطلب الأمر.

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