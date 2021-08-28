الخارجية : إجلاء أردني من كابول عبر طائرة قطرية

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه تمّ إجلاء مواطن أردني من أفغانستان اليوم الجمعة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إن الوزارة وسفارتي المملكة في كل من الدوحة وإسلام أباد تابعتا عملية الإجلاء بالتنسيق مع السلطات القطرية، التي قامت مشكورة بتسهيل إجلائه على متن طائرة قطرية من كابول الى الدوحة. وأشار الفايز بأنه تجري الآن ترتيبات عودته للمملكة.

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