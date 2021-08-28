رابط منصة مدرستي التعليمية حل الواجبات المدرسية تسجيل الدخول

منصة مدرستي التعليمية واحدة من الطرق التي استحدثتها وزارة التعليم السعودية حتى تساعد بها الطلاب والمعلمين لإتمام العام الدراسي بدون عقبات، أي تم إطلاقها ضمن إطار سياسة التعليم عن بعد، ويمكن من خلال منصة مدرستي تسجيل الدخول رفع الواجبات وحل الواجبات المدرسية بالإضافة إلى إمكانية الحصول على المناهج التعليمية في نفس الوقت، وسوف نطلق رابط منصة مدرستي التعليمية أو منصة مدرستي مايكروسوفت.

منصة مدرستي التعليمية

قامت وزارة التعليم بإطلاق منصة مدرستي للتعليم عن بعد لجميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية العامة، وقد سهلت من خلال المنصة الكثير من الخدمات، من أجل استكمال مسيرة تعليمية مُقننة بدون عقبات أو مشكلات.

وبات بإمكان الطلاب الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية بالرقم السري بشكل سلسل، بعد أن سهلت الوزارة عملية الدخول وعملية تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية عبر رابط المنصة الإلكتروني.

رابط منصة مدرستي التعليمية تسجيل دخول

ويمكن تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للتعليم عن بعد من خلال الإنترنت، من أجل الحصول على الدروس بسهولة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط منصة مدرستي تسجيل دخول للتعليم عن بعد.

قم بإدخال البيانات المطلوبة والتي من المفترض أن تكون حصلت عليها من قبل.

قم بإدخال كلمة المرور ورقم الطالب، وقم بالدخول حتى تتابع الواجبات وتتابع الدروس التي تم إطلاقها، وستحصل على ميزة إعادة الشرح أكثر من مرة، من خلال الدروس المرئية والصوتية التي يوفرها المعلمين والمعلمين للطلاب في جميع المراحل التعليمية من خلال المنصة.

منصة مدرستي الواجبات

يمكن حل الواجبات وأيضًا رفع الواجبات من خلال منصة مدرستي التعليمية بسهولة، وذلك بعد أن تنتهي من خطوات التسجيل على منصة مدرستي عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور، فستجد مجموعة من الخدمات الإلكترونية، من بينها إضافة نشاط.

والذي عن طريقة تستطيع إضافة الواجبات التي ترغب في أن يطلع عليها المعلمين والمعلمات، كما أن رابط منصة مدرستي التعليمية لجميع الطلاب يُفيد في عملية التقييم الشهري، ويفيد أيضًا المعلمين والمعلمات في عملية الاطلاع على واجبات الطلاب، وإعداد نسخ أخرى.

تمكين التسجيل جديد منصة مدرستي لحل الواجبات المدرسية متاح الآن، بالتزامن مع حلول العام الدراسي الجديد وقرار وزارة التعليم السعودية باستكمال الدراسة عن بُعد لمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وهو ما تم التنويه عنه من قبل وزيرة التعليم، خلال مؤتمر صحفي عقد في الثامن من شهر أغسطس الماضي، وإقرار التقويم الدراسي 1443-1444 بعد التعديل الجديد لكافة المراحل التعليمية في المملكة.