وحسبما نقلت صحيفة "ميل" البريطانية، قال الجنرال نيك كاتر، إنه "يجب أن نحبس أنفاسنا ونفكر بجدية فى تلك الطائرة الأخيرة، موضحًا أن القوات الأمريكية تواجه الآن أياما غاية فى الصعوبة، باعتبارها "الحارس الخلفى" للانسحاب.
وتابع الجنرال البريطانى: "أعتقد أن حلفاءنا الأمريكيين سوف يتعرضون لتحديات لأن التهديد من (داعش-ولاية خراسان) لم ينته، وبالطبع لايزال هناك الكثير من الأفغان اليائسين الذين يحاولون الخروج".
وكان البنتاجون أعلن أمس الجمعة، عن تنفيذ ضربة جوية بطائرة مسيرة على عنصر داعش، الذى دبر للتفجير الانتحارى عند محيط مطار كابول أول أمس الخميس، وأسفر عن مقتل 170 شخصًا على الأقل، بينهم 13 جنديًا أمريكيًا وطفل بريطانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش البريطانى: عمليات الإجلاء دخلت أخطر مراحلها فى كابول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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