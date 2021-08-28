اليوم الوطني السعودي 91 لعام 1443/2021 موعد الإجازة الرسمي ورسائل احتفال وفاعليات اليوم

اليوم الوطني السعودي 91 لعام 1443/2021، مع اقتراب حلول ذلك اليوم العظيم الذي يمثل ذكري خاصة وخالدة للمملكة العربية السعودية، وتقام له احتفالات وفاعليات كل عام، يتم التساؤل عم موعد الإجازة الرسمي للاحتفال بتلك المناسبة للعام الحالي، والذي يتم فيها اعفاء الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص من العمل، وذلك لحضور فاعليات تلك المناسبة السنوية التي تخلد ذكري انتصار المملكة علي يد حكامها الابطال، وكذلك سوف نوفر رسائل احتفال وفاعليات اليوم الوطني، والتي يشارك بها كل محبي المملكة من كافة دول العالم، خاصة إن الإحتفال هذا العام جأء بعد تحديات قوية استطاعت المملكة إن تجتازها بعزيمة وقوة.

اليوم الوطني السعودي 91 لعام 1443/2021

مع اقتراب اليوم الوطني السعودي 91 لعام 1443/2021، والذي يحمل هوية “هي لنا دار” وذلك الشعار الذي اطلقتة الهيئة العامة للترفية، وذلك لإبراز معني الإنسانية وتحقيق رؤية 2030 والتي تقع تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان يقودها بعناية لتحقيق تلك المشروعات القومية، والتي تنتقل بالمملكة الي مكان أكثر تقدم ورقي، وجأت هوية اليوم الوطني91 من مشاريع البحر الأحمر ونيوم وذا لاين، وبعض المبادرات مثل السعودية الخضراء، ومترو الرياض، وكذلك البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بالاضافة الي المشروع الوطني شاهين سات وبرنامج تطوير الدرعية التاريخي.

هوية اليوم الوطني السعودي 91

دعت الهيئة العامة للترفية في المملكة العربية السعودية الي توحيد هوية وشعار اليوم الوطني السعودي 91 (هي لنا دار) في كافة التطبيقات وفاعليات الاحتفال بذلك اليوم، وذلك لاعتبارها ملهم قوي لكل فنان معاصر، حيثما جاء شعار ذلك العام من وصف معظم الشعار وكذلك الاغاني المملكة بالدار، وليس الدار هي الجدران فقط ولاكنة استشعار لما تقدمة لنا المملكة لتصبح (لنا دار)، وبشكل خاص لاستمرار ارتقاء المملكة علي سواعد أبناءها بعد تفشي فيروس كورونا المستجد covide 19، والذين استمروا في دعم المشروعات التي تنفذها المملكة ودفعوها لتحقيق المشروعات الاخري.

موعد اليوم الوطني السعودي 1443

يشهد اليوم الوطني السعودي موعدة السنوي في يوم الخميس 16/2/1443 هجريا والذي يوافق يوم الخميس 23/9/2021 ميلاديا، ومن جهة اخري بحسب تقويم ام القري فهو موافق 16 من صفر لعام 1443 هجريا، وبذلك أصبح متبقي فقط 30 يوم للاحتفال بفاعليات ذلك اليوم.

إجازة اليوم الوطني السعودي 1443

وبحسب قانون العمل والإجازات في المملكة العربية السعودية، فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت علي أن الجميس 23 سبتمبر 2021 عطلة رسمية للاحتفال، ومن ثم نجد كذلك ضم يوم الجمعة والسبت باعتبارهم عطلة رسمية كذلك، ولذلك يتم العودة للدوام بداية من يوم الاحد 26 سبتمبر 2021.

رسائل تهنئة اليوم الوطني السعودي 91

ونتيجة بحث محبي وعشاق المملكة من أبنائها أو محبيها من الوطن العربي، سوف نقدم لحضراتكم رسائل للتهنئة باليوم الوطني السعودي 91 بذلك اليوم المميز لدي السعوديين، والذي يتم الاحتفال به بشكل واسع وله فاعليات مميزة

دام عزك يامملكتي الجميلة، دومتي قبلتي الاولي حفظك الله ياوطني.

كل عيد وانتي وطني يامملكتي الغالية، ربي يحفظك ويديمك فوق راسنا.

هي لنا دار ووطن ووجهة مملكتنا السعودية كل عيد وانتي في قلوبنا محبوبة ولنا سكن ودار.

كل احبابي السعوديين ربي يديم لكم الدار ويحفظ المملكة من كل سوء.

صور تهنئة واحتفال اليوم الوطني السعودي 91

واليكم تلك الصور المميزة للمباركة باليوم الوطني السعودي 91، كذلك فإن بعضها يحمل شعار وهوية ذلك اليوم، لتبادلها مع الاحباب والاقارب