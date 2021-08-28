التسجيل في منحة 300 دينار تونس وكيفية التسجيل برقم البطاقة عبر موقع منصة أمان

التسجيل في منحة 300 دينار، يتزايد بحث المواطنين في تونس عن رابط التسجيل في منحة 300 دينار، حيث تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية هذه المنحة لجميع المواطنين المستحقين لها، وذلك بعد التأكد من استحقاقهم لها وأنهم من المستوفين للشروط التي وضعتها الوزارة من أجل الحصول على المنحة، وخصصت الوزارة رابط رسمي محدد يمكن من خلاله التقديم على المنحة عبر التواجد في المنزل ثم انتظار النتيجة ومعرفة اذا كانوا من المستحقين للمنحة أم لا، ونستعرض لكم اليوم أعزائي المواطنين خطوات التسجيل في هذه المنحة، تابعوا معنا.

التسجيل في منحة 300 دينار

فتحت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس باب التسجيل في منحة 300 دينار، حيث أرادت الوزارة تقديم هذا الدعم لمن يستحقه، بحيث يقوم المواطن بتسجيل كافة بياناته عبر الرابط الذي حددته الوزارة، حيث أن الوزارة قد أشارت إلى أن التسجيل سوف يكون على موقع منصة أمان، كما أنها وضعت رقم معين من أجل تقديم الاستفسارات والشكاوى، حيث أن هناك العديد من المواطنين الذين قد تعرضوا لوجود صعوبات ورغبوا في تقديم تساؤلات بخصوص هذا التسجيل، وقد بدأ التسجيل في هذه المنحة في يوم 24 من شهر أغسطس الجاري، ومن المفترض أن يتم صرف هذه المنحة في بداية الشهر الميلادي الجديد، ونوضح لكم طرق التقديم على المنحة بشكل الكتروني في الفقرة التالية، تابعوا معنا.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار

يمكن التسجيل في منحة 300 دينار بطريقتين مختلفتين، والطرق هي ..

الطريقة الأولى : القيام بزيارة موقع منصة أمان واتباع الخطوات الموضحة لاتمام عملية التسجيل.

الطريقة الثانية : الاتصال على رقم الهاتف 1021 والتقديم على المنحة من خلال رقم البطاقة التعريفية.

يلزم اتباع الخطوات بشكل صحيح عند القيام بالتسجيل عبر منصة أمان، كما يلزم كتابة بيانات المتقدم على المنحة بشكل سليم وخاصة رقم البطاقة التعريفية له، وبعد اتمام عملية التسجيل ينتظر المواطن قبوله بهذه المنحة ومن ثم الحصول على أول دفعة لها والتي من المفترض أن تكون في بداية شهر سبتمبر القادم، وقد قدمت الوزارة هذه المنحة من أجل تقديم الدعم للمواطنين ذوي الدخل المحدود من أجل مساعدتهم على المعيشة الكريمة.