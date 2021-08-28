رئيس وزراء العراق: نسعى لإقامة علاقات دولية على أساس الاحترام المتبادل

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم السبت، أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يجسد رؤية العراق فى ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع دول العالم، وذلك بناءً على أساس التعاون والتكامل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، وتغليب لغة الحوار والشراكات الاحترام المتبادل.





وقال الكاظمى - فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر التعاون والشراكة المنعقد فى بغداد، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى - إن المؤتمر يعقد فى ظرف حساس وتاريخى يمثل زخمًا جديدًا لمساعى العراق بتوطيد علاقته الخارجية على أساس التعاون والتضامن والتفاهم المشترك والعلاقات الأخوية والمصالح المشتركة. وأضاف أن العراق واجه - خلال المرحلة السابقة - تحديات كبيرة فى مستويات مختلفة، لكنه تجاوزها بإرادة الشعب وإصراره على العمل والحياة من أجل المستقبل وبمساعدة جميع إخوانه وجيرانه. ورحب الكاظمى - فى مستهل كلمته - بالمشاركين فى المؤتمر، التى ينظر لها الشعب العراقى بأنها "رسالة دعم وتضامن من قبل أشقائه وجرانيه وشركائه".

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