وزير خارجية إيران: التبادل التجارى مع العراق بلغ 300 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، إن بلاده تعمل على "توفير منطقة آمنة وحرة"، مؤكدًا على أن "العراق يلعب دورًا هامًا فى المنطقة، ونعمل على دعم العملية السياسية فى العراق".





وفى كلمته أمام قمة بغداد للتعاون والشراكة، اليوم السبت، قال عبداللهيان، إن "العراق بحاجة إلى الإعمار وتنظيم التعاون فى المنطقة ونحن ندعم أمن واستقرار العراق فى المنطقة، وأن مستوى التعاون وصل أكثر 300 مليار دولار عبر ممرات للتبادل التجارى تعكس للروابط المتجذرة بين البلدين، فى مجالات الكهرباء والغاز والمبادرات التجارية".

واعتبر الوزير الإيرانى أن "العراق تضرر كثيرًا من الجماعات الإرهابية، وأن الشعب العراقى الذى تحرر من الإرهاب بحاجة إلى تعاون الجميع، وان إيران سارعت إلى مد يد العون للعراق لمواجهة الإرهاب لأن العراق تضرر كثيرًا من الجماعات الارهابية".

وأشار عبداللهيان، إلى أنه ينبغى "على دول المنطقة دعم جهود العراق فى تحقيق الأمن والاستقرار للعراق"، قائلاً: "نريد تحقيق السلام عبر الحوار فى المنطقة عبر الثقة المتبادلة لدول المنطقة، وتحقيق سياسة حسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لتحقيق الأمن المستدام والتنمية المستدامة".

كما أكد وزير الخارجية الإيرانى على استمرار مساعدة طهران للعراق، مضيفًا فى الوقت ذاته أن "تحقيق الأمن لا يتم إلا من خلال الثقة المتبادلة بين دول المنطقة، وأن التدخل الاجنبى لايخدم المنطقة".