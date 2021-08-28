نسف 15 مبنى دفعة واحدة.. فيديو للعملية الضخمة في الصين

أظهرت لقطات فيديو، صوّرت من جهات عدة، لحظات تدمير 15 مبنى شاهقا في مدينة كونمينغ الصينية، في أكبر عملية من نوعها في تاريخ الصين.

وكانت السلطات الصينية قد اتخذت قرارا بنسف هذه المباني الضخمة التي ظلت مهجورة لسنوات، في مدينة كونمينغ، عاصمة ولاية يوننا، جنوبي الصين، بعدما أصبحت غير مناسبة للسكن.

وأظهرت القطات تهاوي 13 برجا في اللحظات الأولى من عمليات النسف، إذ وضعت الديناميت في أسفل الأبراج الضخمة.

وبعد لحظات قليلة انهار برجان آخران، مما أدى إلى تكوين سحابة غبار ضخمة فوق المدينة.

ولم تستغرق العملية كلها سوى 45 ثانية فقط.

وقبل الشروع في عملية الهدم، نصبت السلطات عوازل حول المباني المقرر نسفها، تحسبا لأي طارئ، وأخلي السكان من المناطق المحيطة.

ونظرا إلى إجمالي الأبراج التي طالتها عملية الهدم ومساحتها، اعتبرت العملية الأكبر في تاريخ الصين.

والأبراج المهدومة كانت غير مكتملة البناء، إذ بدأ العمل فيها خلال عام 2011، لكن أعمال التشييد لم تكتمل بسبب إفلاس الشركة المشرفة عام 2013.

وعلى مدار السنوات الماضية، غمرت مياه الأمطار أقبية هذه المباني، كما ظهرت تشققات وعيوب أخرى على جدران الأبراج، مما جعلها غير صالحة للاستخدام.