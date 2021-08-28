طريقة تقديم طلب اعتماد لقاح خارج المملكة 1443 تعتبر من الأمور التي يبحث عنها جميع الأفراد الذين يتواجدون خارج حدود المملكة العربية السعودية، ويرغبون في أن يعودوا إلى أراضي المملكة، فلابد أن يقوموا بتقديم هذا الطلب حتى يتمكنوا من تخفيف الإجراءات التي تسمح لهم بدخول أراضي البلاد، وسوف نتعرف على جميع التفاصيل من خلال هذا المقال.

شروط السفر إلى السعودية

وضعت المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط حتى يتمكن الأفراد المقبلين على السفر إليها من تحقيق هذا الأمر، وأهم هذه الشروط :

أن يقدم المسافر ما يدل على أنه تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من الحكومة السعودية.

يقدم شهادة الفحص المختبري المعتمدة بالنتيجة السلبية، ولكن مدة هذه الشهادة لا تزيد عن 72 ساعة قبل المغادرة.

يقدم شهادة التطعيم المعتمد من الجهات المختصة في بلادهم مثل وزارة الصحة.

لا يكون قد حصلوا على فترة حجر صحي.

اتباع جميع الإجراءات والتعليمات الصحية التي تقررها المملكة العربية السعودية من قبل وزارة الصحة.

شروط تقديم طلب اعتماد لقاح خارج المملكة

وضعت المملكة مجموعة من الشروط وأهمها:

أن تكون جميع البيانات المسجلة على المسافر صحيحة ولا تحتوي على أي نوع من الأخطاء.

جميع الشهادات المسجلة في الموقع يتم اعتمادها من الجهات المختصة.

شهادة التطعيم تحتوي على اسم التطعيم وتاريخه والرقم التشغيلي.

الشهادات تكون بصيغة pdf وحجمها لا يزيد عن 1 ميجا بايت.

بيانات الهوية الوطنية يتم كتابتها سواء كانت للمقيمين أو المواطنين بالشكل الدقيق.

طريقة تقديم طلب اعتماد لقاع خارج المملكة 1443

يتم تقديم الطلاب من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع تسجيل اللقاحات الرسمي من خلال الرابط المباشر له.

يتم كتابة جميع البيانات التي تخص شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا المعتمد من الجهات المختصة.

كافة البيانات التي يطلبها الموقع يتم كتابتها بالشكل الصحيح.

يتم رفع شهادة التطعيم والتحليل المعتمد من الجهات المختصة مثل وزارة الصحة.

في نهاية هذا المقال نكون قد وضحنا لكم جميع التفاصيل حول طريقة تقديم طلب اعتماد لقاح خارج المملكة 1443 وتعرفنا على الشروط التي تضعها المملكة للتقديم على طلب اللقاح خارج المملكة.