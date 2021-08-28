موقع منصة التسجيل في منحة 300 دينار تونس المساعدات الاجتماعية سجل الان

موقع منصة التسجيل في منحة 300 دينار تونس يعتبر من الأشياء الكثيرة التي تهتم المواطنين في تونس، حيث وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس طريقة رائعة لتوفير منحة جيدة للمواطنين لتساعدهم على تخطي مرحلة كورونا الصعبة، حيث أن المنحة سوف تساعد المواطنين على تخطي الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، سوف يتم الحصول على المنحة لبعض الفئات.

موقع منصة التسجيل في منحة 300 دينار تونس

يمكنك التسجيل فالمنحة من خلال طريقتين ميسرين للغاية طرحتهم وزارة الشؤون الاجتماعية لتسهل على المواطنين عملية التسجيل في منحة 300 دينار ويتم التسجيل من خلال رقم الهاتف 1021 وسوف يتم طلب الرقم الخاص بالبطاقة التعريفية الوطنية، ومن ثم يمكنك الاستفادة من المنحة، ويمكنك التسجيل على رابط الوزارة التي أتاحته لذلك، وعند نزول المنحة ستحصل على رسالة تأكيد عبر هاتفك المحمول في الأول من سبتمبر القادم.

الدولة حرصت على إصدار المنحة ولكن بالطبع لفئات معينة وليس للشعب التونسي بالكامل، فلقد لحق الضرر مجموعة كبيرة من المواطنين بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت البلاد في الفترة الأخيرة، وسوف يتم صرف المنحة لمرة واحدة سبتمبر المقبل فقط وليس طوال العام وهناك فئات محددة، حيث أن الدولة حرصت على تقديم المنحة لمن يستحقها فقط حتى تساعده على المرور من هذه الظروف الصعبة بأمان كامل من خلال توفير المأوى والمأكل والملبس لمن يحتاجون لذلك.

والفئات المستحقة لمنحة 300 دينار في تونس هي من يتقاضى أجر ضعيف لا يمكنه الاعتماد عليه في دفع مصاريف المعيشة المختلفة وهم من يتقاضون أقل من 800 دينار تونسي، وفي حالة المواطن الذي لا يحصل على أي دعم من الدولة، ومن هم مسجلين في المعاش والضمان الاجتماعي ومحدودي الدخل.

تحرص وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية على وجود صرف للإعانات المختلفة، حيث يمكن للمواطن التونسي الحصول على معونة جيدة بسهولة، من خلال القيام بالتسجيل في http://amen.social.tn/ وهي المنحة الجديدة 300 دينار تونسي، كما تسعى المؤسسة على الوقوف دنب المواطن محدود الدخل بشتى الطرق لتوفير معيشة جيدة وتخطي الصعاب التي تمر عليه في أصعب المواقف المختلفة التي تجعله لا يتمكن من العيش في مستوى جيد.