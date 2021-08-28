كلمة الأمين العام للجامعة العربية فى المؤتمر الإقليمى لدعم العراق

جدة - نرمين السيد - وجاء نص الكلمة كما يلى: "إنه لمن دواعى سرورى أن نجتمع اليوم.. هنا فى بغداد فى مؤتمر إقليمى هو الأول من نوعه منذ سنوات.. لدعم العراق الذى نتقدم إليه بكل الشكر على هذه المبادرة الطيبة التى تعكس مكانة هذا البلد وثقله ودوره المهم فى الإقليم.

إن العراق، الذى يحتفل هذه الأيام بمرور مائة عام على تأسيس دولته الحديثة، عانى كثيراً عبر العقود الماضية... ودفع أثماناً باهظة لمغامرات وصراعات عطلت انطلاقته وأبطأت مسيرته.. فالإمكانية العراقية، فى المورد البشرى والمادى على حد سواء، ضخمة.. والتاريخ والحاضر شاهدان على ما يُمكن أن يُحققه الشعب العراقى إن توافرت له ظروف مواتية.. واليوم، نحن نرى العراق وهو يسعى إلى صناعة هذه الظروف.. بإرادة جديدة وعزم لا تخطئه عين.

​لقد خاض العراقُ حرباً شريفة ضد الإرهاب الأسود منذ 2014.. كابد خلالها تضحياتٍ هائلة، وتكبد كُلفة تفوق الوصف، فى الأنفس والأموال.. ولكنه صمد رافعاً راية المدنية فى مواجهة البربرية.. وخاض المعركة دفاعاً عن قيم الحضارة والإنسانية فى كل مكان، وليس في العراق وحده.. ونحن اليوم جميعاً نجتمع هنا فى "مدينة السلام" لنقول للعراق أنه لا يقف فى هذه المعركة وحيداً.. وأن الدماء التى نزفها هى دماء غالية علينا جميعاً.. وأن شعبه يستحق أن ينعم بالسلام والاستقرار والأمن.. وأن يجنى ثمار التنمية والرخاء بعد طول معاناة.. إن مساندة العراق ودعمه فى هذا النضال هو واجبٌ علينا، وحق لشعبه.

​ولا أظن أن ثمة خلافاً على أن حالة التوتر الإقليمى والاستقطاب قد أضرت بالعراق، وحرمته من الاستفادة من إمكانياته، وأدخلته -لسنوات طويلة- فى دوامة من المُعضلات الأمنية والسياسية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

إن العراق الحالى يسعى إلى بناء علاقة جديدة مع الإقليم على أساس من المنفعة المتبادلة والاحترام والتعاون ... وهو توجه محمود انعكس إيجابياً على مجمل العلاقات فى الإقليم.. وأسهم فى طرق أبواب للحوار بين الأطراف، وفتح مجالات للتعاون الاقتصادى بينهم ... ولا شك أن اجتماعنا اليوم يُمثل خطوة مهمة على هذا الطريق.​

إن ما نريده جميعاً -ولا أظن أن أحداً يختلف فى ذلك- هو عراق لا يكون ساحة للصراع بقدر ما يمثل جسراً للتواصل... عراق لا يغدو حلبة للتناطح وإنما فضاء للتصالح.

​أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

​لدى اقتناعٌ راسخ بأن دول هذا الإقليم، بما لها من رصيد حضارى وخبرات تاريخية ممتدة، ووشائج وطيدة بين شعوبها.. بإمكانها إدارة علاقات مُثمرة بمنطق المنفعة للجميع وليس المعادلة الصفرية.. إن تحقيق دولة ما لأمنها ومصالحها لا ينبغى أن يكون على حساب الآخرين.. فالاضطراب والتوتر يخصم من الجميع، ولا يضيف لأى طرف.

​إن أحداً لا يتوقع أن تتفق كافة الدول فى هذا الإقليم على كل شىء وفى كل شىء.. فلكل دولة مصالح، ومنطلقات لتحقيق هذه المصالح.. غير أن المطلوب والمرغوب هو الاتفاق على الأسس والمبادئ.. فالأسس السليمة هى التى تصنع جيرة جيدة.. والعلاقات بين الدول إن لم تتأسس على مفاهيم مشتركة أساسية.. تصير عرضة لسوء الفهم وسوء التقدير.. وصولاً إلى الخلاف والنزاع.

​وأقول بكل صراحة إن الدول العربية موقفها واضح من الأسس المطلوبة لعلاقات صحية ومُثمرة فى هذا الإقليم.. وهو موقف عبرت عنه هذه الدول مراراً بصورٍ شتى.. كما تبنته المنظمة الإقليمية التى أشرف بتولى أمانتها العامة، والتى تُعبر عن الموقف العربى فى شموله.

​وأتحدث هنا عن ثلاثة أسس جوهرية..

أولها احترام السيادة والامتناع -قولاً وفعلاً، شعاراً وممارسةً- عن التدخل فى الشئون الداخلية للدول، باعتبار ذلك واحداً من المبادئ المؤسسة للعلاقات الدولية الحديثة.

​وثانيها.. مركزية الدولة الوطنية فى العلاقات الإقليمية.. فالدول، العربية وغير العربية، فى الشرق الأوسط تضم داخلها مكوناتٍ سكانية مختلفة.. فى الدين والمذهب والعرق.. وطالما كان هذا التنوع الخلّاق مصدراً لثراء هذه المنطقة.. غير أن هذا التنوع ذاته قد يتحول -وكما دلت التجربة- إلى مصدر للفتن وإثارة النعرات وتمزيق النسيج الوطنى الجامع.

​لقد آن الأوان أن تُمحى كلمة الطائفية من قاموس هذا الإقليم.. وأن يبقى الدين لله وحده.. بينما العلاقات السياسية تديرها دولٌ وطنية.. تتمتع بالسيادة الكاملة.. وتتعامل مع بعضها البعض على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون وحسن الجوار.​

​أما الأساس الثالث الذى ينبغى أن تقوم عليه العلاقات الإقليمية فهو مكافحة الإرهاب.. وأتحدث هنا بوضوح ليس فقط عن الجماعات التى تُمارس الإرهاب.. وإنما أيضاً عمن يقدمون الغطاء السياسى والتبرير الأخلاقى لمن يمارسون هذا الإرهاب.. إن انتصارنا على الإرهاب رهن بألا يجد ملجأ فى أى مكان بين ظهرانينا.. وأن تحاربه دولنا، بشتى صوره وأشكاله، وأياً كان لونه السياسى أو الراية التى يتخفى وراءها.

​وأخيراً أقول إن هذا الإقليم يواجه تحدياتٍ مشتركة.. ويُمكن أن تُحقق دوله الكثير إن هى توافقت على هذه الأسس التى تُشكل -فى واقع الأمر- أساساً للعلاقات المستقرة بين الدول فى أى منظومة إقليمية فى أى مكان فى العالم.

​إن العالم العربى طالما تطلع، بحسن نية، إلى علاقات جوار طيبة مع كافة الأطراف الإقليمية.. وللجامعة العربية فى ذلك مبادراتٌ ومحاولات فى السابق.. واليوم، فقد جمعتنا محبة العراق... ولا أحد منا يختلف على العراق.. فجميعنا يريد أن يرى عراقاً مزدهراً ومستقراً... سيادته مصونة ورايته مرفوعة".