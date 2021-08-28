رئيس وزراء الكويت: العراق أحد الركائز الأمنية والاقتصادية فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، على أن استقرار الأمن فى العراق يسهم فى استقرار المنطقة، مشددًا على أن العراق أحد الركائز الأمنية والاقتصادية فى المنطقة.





وفى كلمته أمام قمة بغداد للتعاون والشراكة، اليوم السبت، قال رئيس الوزراء الكويتى إن علاقات بلاده مع العراق تسير بثقة فى كافة المجالات، مثمنا على تعاون بغداد فى إغلاق ملف المفقودين والأرشيف الوطنى. كما أعرب الصباح عن تطلع الكويت لمواصلة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع العراق، مؤكدًا أن بلاده ستبقى مساندة للعراق، ومؤكدًا على سيادة العراق واستقراره وعدم التدخل فى شؤونه. وأشار رئيس الوزراء الكويتى إلى أن العراق تمكن من التغلب على معظم التحديات التى واجهته، مضيفًا أن البلد الشقيق مقبل على مرحلة مهمة تتمثل فى الانتخابات.

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